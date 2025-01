Il messaggio diretto di Amorim a Rashford: "Metterò anche il preparatore dei portieri prima di lui"

Fulham vs Manchester United

L'allenatore portoghese ha chiarito il motivo dell'esclusione dell'attaccante inglese nel successo del Manchester United sul campo del Fulham.

Marcus Rashford è ancora un calciatore del Manchester United, nonostante l’interesse di molti club in giro per l’Europa, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Old Trafford.

Il manager dei Red Devils, Ruben Amorim, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di schierare l’attaccante inglese, attualmente ai margini del progetto tecnico della squadra.

Su di lui persiste l’interesse del Barcellona e di altri club europei tra cui il Borussia Dortmund, mentre già tramontata la pista che lo avrebbe potuto portare al Milan.