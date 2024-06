Il Como sogna Varane: tentativo per portarlo in Serie A

Fabregas vorrebbe il francese, svincolato dal Manchester United, e il club sta provando a portarlo in Serie A: su di lui diversi club.

Il Como sogna in grande. Dopo aver piazzato i colpi Belotti e Dossena per rinforzare rispettivamente il reparto avanzato e quello difensivo, il club lariano sta lavorando per provare a portare in Serie A Raphael Varane.

Il difensore francese classe 1993 è svincolato dopo la fine dell’avventura al Manchester United e potrebbe arrivare, dunque, a parametro zero.

Ci sono già stati dei contatti esplorativi tra le parti per capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe regalare al Como un colpo sensazionale, portando in Serie A il calciatore campione del mondo con la Francia e vincitore di quattro Champions League con il Real Madrid.