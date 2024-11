Hummels si riscatta e ora sogna il posto fisso: cosa può cambiare per lui dopo Tottenham-Roma

Il tedesco ha concesso un rigore e poi ha segnato il 2-2. Nel mezzo, anche un evidente mancanza di ritmo partita. Ma Ranieri lo esalta: "Un campione".

Finalmente. Mats Hummels aspettava una gioia del genere da parecchio tempo. Da quando è arrivato alla Roma, o meglio, da quando a fine giugno ha lasciato il Borussia Dortmund per fine contratto, prendendosi un bel po' di tempo prima di scegliere la sua nuova destinazione.

Hummels è stato uno dei giocatori più chiacchierati in questo tremendo avvio di stagione della Roma, fatto di sconfitte, contestazioni e cambi di allenatore. Se non il più chiacchierato. Per un motivo preciso e noto: non giocava mai. Anche se pochi mesi prima era stato lui uno dei simboli del Borussia capace di avventurarsi fino alla terza finale di Champions League della propria storia.

Londra e il Tottenham possono segnare un punto di svolta in positivo non solo per la squadra di Claudio Ranieri, finalmente capace di mettere in campo il cuore: anche per lui. Pure se non tutto, al Tottenham Hotspur Stadium, è andato esattamente per il verso giusto.