Hummels gioca Napoli-Roma? Le ultime sulla presenza in campo del difensore tedesco

Dopo un inizio di stagione molto complicato, Hummels punta a rilanciarsi con Ranieri: ci sarà spazio per lui contro il Napoli?

Appena 23’ in campo in questa prima parte di stagione. Tutto si può dire, tranne che l’avventura di Mats Hummels alla Roma sia iniziata come in tanti si aspettavano.

Quando la compagine capitolina lo ha messo sotto contratto ad inizio settembre, tutti sapevano che sarebbero state necessarie alcune settimane per rivederlo nelle condizioni migliori dopo un’estate vissuta da svincolato, ma di fatto il centrale tedesco in questi suoi primi mesi italiani non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio.

Ad oggi ha totalizzato una sola presenza, tra l’altro scandita da una sfortunata autorete (nel 5-1 patito dalla Roma contro la Fiorentina) e da allora in poi si sono nuovamente perse le sue tracce.

L'articolo prosegue qui sotto

Con l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma in sostituzione dell’esonerato Juric, per Hummels le cose potrebbero finalmente essere cambiate, ma il nuovo tecnico giallorosso punterà su di lui già in occasione della prossima sfida di campionato con il Napoli?