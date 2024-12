Genoa-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli sfida il Genoa per la diciassettesima giornata di Serie A: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming.

La vittoria ottenuta a Udine ha riportato il giusto entusiasmo in casa Napoli, con gli azzurri ora chiamati a superare lo scoglio Genoa.

Il Grifone, nell'ultimo weekend di campionato, ha fermato sullo 0-0 il Milan a San Siro confermando come l'arrivo di Vieira stia portando frutti: all'orizzonte, per i liguri, in uno degli anticipi della diciassettesima giornata di Serie A però c'è da misurarsi con un'altra rivale di alto profilo come quella allenata da Antonio Conte.

Tutto su Genoa-Napoli: le formazioni, il canale tv e dove vedere il match in streaming.