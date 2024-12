Gazzetta dello Sport - Faccia a faccia Fonseca-Theo Hernandez a Milanello: oggi altri colloqui individuali

Il tecnico ha parlato col francese per invitarlo a reagire: possibile panchina contro il Genoa. Ma Theo non è l'unico nel mirino.

Se è vero che non sempre la vittoria ti consente di ficcare la testa sotto la sabbia, il Milan è l'esempio più calzante possibile. La vittoria in Champions League è arrivata, la Stella Rossa è stata faticosamente battuta per 2-1, ma i problemi restano e Paulo Fonseca non ha fatto nulla per nasconderli.

Lo sfogo dell'allenatore dopo la gara di mercoledì, sia davanti alle televisioni che successivamente in conferenza stampa, fotografa nella maniera più concreta possibile le prime settimane di stagione del Milan. E, come spiega la Gazzetta dello Sport, ha come obiettivo un elemento in particolare della rosa: Theo Hernandez.

Il terzino francese non ha giocato bene neppure contro la Stella Rossa. E non è novità, nel contesto di un'annata che spesso e volentieri lo ha visto offrire prestazioni sottotono. Tanto che il suo allenatore ha deciso di intervenire in prima persona.