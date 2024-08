Il Signore degli anelli come annuncio di calciomercato, il Burnley diventa virale sui social

Humphreys lascia il Chelsea per il Burnley e diventa Gandalf, giocando sulle abilità in difesa e il luogo di nascita dell'interprete Sir Ian McKellen.

Annunciare un rinnovo, un nuovo acquisto o un addio difficile è ormai diventata una gara continua. Tutti i grandi club e le squadre di massima serie, ma non solo, si impegnano per avvicinare i più giovani e i nostalgici, infarcendo i propri post sui social di meme, richiami alla cultura pop e all'intrattenimento in generale.

Nonostante ci sia anche chi continui ad acquistare e presentare i nuovi arrivati in maniera naif, facendo sì che anche questo diventi qualcosa di particolare, la maggior parte dei club si dà da fare per allargare il mondo del calcio e non trincerarlo al solo sport serioso.

Giorno dopo giorno gli account delle squadre sono importantissimi per attirare i tifosi, con hype sui nuovi arrivati e interazioni al massimo. Il nuovo calcio, che piace anche alle vecchie generazioni. L'ultimo annuncio virale? Quello del Burnley, che ha deciso di presentare l'ex Chelsea Bashir Humphreys con un video in stile Il Signore degli Anelli.