L'avventura di Franco Carboni al River si conclude dopo poco più di un mese: l'argentino tornerà all'Inter, ora possibile nuovo prestito al Monterrey.

La liaison tra Franco Carboni e il River Plate è già al capolinea.

Il 21enne terzino argentino, giunto a Buenos Aires in prestito dall'Inter, risolverà il contratto che lo legava ai Millionarios in prestito e farà rientro in nerazzurro.

Perché tra Carboni e il River è già finita? Dove giocherà dopo il ritorno all'Inter?