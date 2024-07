Francia eliminata, ma Deschamps resta saldo al suo posto: ufficiale la conferma

Didier Deschamps continuerà ad essere il commissario tecnico della Francia: smentite dunque le voci su un avvicendamento con Zidane.

Era considerata la favorita d’obbligo a Euro 2024, ma la sua corsa si è fermata solo in semifinale.

La Francia non solo non è riuscita a rispettare i pronostici di tanti, ma nel corso della massima competizione europea ha sostanzialmente deluso le aspettative.

I Bleus non hanno proposto prestazioni che era lecito attendersi da una Nazionale così forte ed anche per questo motivo, subito dopo la partita persa contro la Spagna, sul banco degli imputati è finito anche Didier Deschamps.

Al triplice fischio finale sono iniziate a circolare voci che volevano Zinedine Zidane in corsa per il ruolo di commissario tecnico, in realtà però la panchina di Deschamps è più salda che mai.