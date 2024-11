Formazioni Verona-Inter, chi gioca oggi e le ultime su Lautaro, Arnautovic, Zielinski, Calhanoglu, Tengstedt e Mosquera

L'Inter apre il 13esimo turno affrontando il Verona al Bentegodi: chi gioca la partita, le probabili e le scelte ufficiali dei due allenatori.

In attesa della sfida tra Napoli e Roma prevista domenica, questo pomeriggio l'Inter può prendersi la vetta solitaria della classifica di Serie A. I Campioni d'Italia in carica sono di scena a Verona, in un Bentegodi desideroso di fare l'impresa contro gli ospiti di Simone Inzaghi.

Il Verona è attualmente in piena lotta salvezza, con un periodo difficile per nulla alle spalle: sono quattro, infatti, le sconfitte negli ultimi cinque turni. Da canto suo l'Inter ha invece un solo punto di distanza dal Napoli capolista e un successo in trasferta porterebbe i nerazzurri in vetta in attesa del big match tra il team di Conte e la Roma di Claudio Ranieri.

Nell'ultimo match giocato lo scorso maggio il Verona ha fermato l'Inter sul 2-2. Per risalire ad una vittoria dei padroni di casa contro la squadra meneghina bisogna però tornare indietro fino all'inizio degli anni '90.