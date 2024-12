Udinese vs Torino

Le formazioni di Udinese-Torino: chi gioca titolare e chi va in panchina nel lunch match delle 12:30.

Il menù domenicale della diciottesima giornata di Serie A si apre al Bluenergy Stadium, dove l'Udinese attende la visita del Torino.

Se i friulani - reduci colpaccio di Udine - navigano in acque tranquille, i granata col ruolino horror seguito all'avvio di campionato da urlo devono guardarsi le spalle ed evitare ulteriori tonfi per non essere risucchiati nelle sabbie mobili della zona calda.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi gioca titolare in Udinese-Torino? Le formazioni e le ultime su chi parte dall'inizio e chi va in panchina.