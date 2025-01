Formazioni Lecce-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Tete Morente, Krstovic, Zielinski e Thuram

Lecce vs Inter

Il Lecce ospita L’Inter nella ventiduesima giornata di Serie A: le novità di formazione del match.

Una vittoria per rispondere all’Atalanta che si è rifatta sotto e soprattutto per restare nella scia del Napoli capolista.

E’ questo il grande obiettivo di un’Inter che nel ventiduesimo turno di Serie A sarà protagonista al Via del Mare sul campo del Lecce.

Una sfida dunque che mette in palio punti importanti sia per le zone altissime di classifica che per quella bassa, visto che i salentini hanno vinto una sola delle ultime cinque partite di campionato e si sono riscoperti a guardare nuovamente nello specchietto retrovisore.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lecce-Inter.