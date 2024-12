Fonseca-Milan, matrimonio mai decollato: passi falsi, difficoltà tattiche e i 'down' con Theo e Leao

Tra Paulo Fonseca e il Milan, sul campo, il feeling non è sbocciato: discontinuità, equilibri tattici fragili e i bassi vissuti con Theo e Leao.

Da comandante del nuovo corso, Paulo Fonseca si è ritrovato messo alla porta dal Milan.

La scelta compiuta in estate da Ibra e soci dopo il ciclo Pioli non si è rivelata produttiva, con una prima metà di stagione ben al di sotto delle attese che ha sancito l'esonero del tecnico portoghese.

I mesi di Fonseca al timone del Diavolo sono stati caratterizzati da troppi bassi e pochi alti, portando il matrimonio a scricchiolare fin da subito e tenuto in piedi da qualche exploit che a tratti ha avuto il sapore di una riscossa mai definitiva.

Il progetto non è mai decollato, con discontinuità di rendimento e proposta tattica spesso e volentieri finite sotto la lente di tifosi e addetti ai lavori. Senza dimenticare il complicato rapporto coi 'senatori' Theo Hernandez e Leao, a cui si è unita l'insoddisfazione palesata dall'allenatore per un approccio mentale della squadra in diverse occasioni ritenuto poco idoneo.