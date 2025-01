Fiorentina-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina vs Torino

La viola cerca il ritorno al successo dopo cinque partite a secco. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Se non è crisi, poco ci manca. La Fiorentina, dopo il ko di Monza e con un solo punto ottenuto nelle ultime cinque partite in campionato, cerca disperatamente un successo per ripartire dopo un ottimo avvio di stagione.

L'avversaria di giornata è il Torino, reduce dal pareggio iniezione di fiducia per il morale ottenuto nel derby contro la Juventus.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.