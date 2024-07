Ferdinand ripropone l'iconica trattenuta di Chiellini a Saka: "3 anni e ci prova ancora, ca**o"

Simpatico siparietto tra Rio Ferdinand e Giorgio Chiellini: riproposta la celebre trattenuta a Saka durante la finale di Euro 2020.

È diventata un'immagine iconica, simbolo di una vittoria storica oltre che base prolifica per i famigerati 'meme' sui social: la trattenuta di Giorgio Chiellini ai danni di Bukayo Saka è un'istantanea ancora oggi ricordata con estremo dispiacere in Inghilterra.

Stasera i 'Tre Leoni' avranno modo di giocarsi un'altra finale europea al cospetto della Spagna, a tre anni di distanza dallo smacco subìto nel sacro tempio di Wembley, violato dagli azzurri di Roberto Mancini al culmine di una battaglia sportiva conclusasi soltanto ai calci di rigore.

Quella trattenuta resta però ancora negli occhi dei tifosi d'Oltremanica: in particolare in quelli di Rio Ferdinand che, con un simpatico siparietto social, ha riproposto la 'furbata' di Chiellini in una salsa decisamente molto più ironica e leggera.