Tra i migliori della Juventus nella grande notte di Champions, è iniziata una nuova "vita" calcistica per Fagioli.

Mckennie, Thuram o Douglas Luiz insieme a Locatelli? Era questa la domanda alla vigilia di Lipsia-Juventus. Thiago Motta però ha sorpreso nuovamente, lasciando fuori l'ex Sassuolo e puntando per la seconda volta consecutiva su Nicolò Fagioli.

Scelta che sicuramente non rimpiange il tecnico visto la grande prestazione del centrocampista in Germania.

Fagioli, da regista, ha convinto per la qualità delle sue giocate e anche la maturità con cui ha affrontato una serata di questo tipo, in cui le difficoltà non sono mancate.

Ha risposto alla grande ed è stata la prima volta da quando è tornato per la squalifica, dopo anche le pressioni all'europeo con l'Italia, in cui il classe 2001 ha ricordato perché la Juventus punta e crede molto in lui.