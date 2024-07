Dove vedere Spagna-Francia in tv, in chiaro e in streaming

Spagna-Francia è la prima semifinale di Euro 2024: le info su come vederla in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Sofferenza estrema per entrambe, soprattutto per i transalpini che hanno avuto la meglio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo ai calci di rigore dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari: decisivo il palo colpito da Joao Felix. Le 'Furie Rosse' l'hanno spuntata allo scadere dei supplementari grazie a un colpo di testa dell'insospettabile Merino: i regolamentari si erano conclusi sull'1-1, frutto delle reti di Dani Olmo e Wirtz. Di seguito tutte le informazioni sul match in programma a Monaco di Baviera: dove vederlo in diretta tv, in chiaro e in streaming. L'articolo prosegue qui sotto