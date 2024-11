Dove vedere Gabon-Marocco oggi: gara visibile in diretta gratis, dove guardarla in tv e streaming stasera

Già qualificato anche in quanto paese organizzatore, il Marocco va in Gabon per le Qualificazioni alla Coppa d'Africa: dove vedere la partita.

Già qualificato in quanto paese organizzatore, ma comunque in campo nelle Qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, il Marocco va in Gabon per la quinta giornata dei gironi che porteranno alla fase finale del torneo. La squadra di Walid Regragui, quarta nell'ultima edizione dei Mondiali, ha fino a questo momento vinto tutte le partite disputate: quattro su quattro, contro lo stesso Gabon, il Lesotho e per due volte contro la Repubblica Centrafricana. Anche la nazionale gabonese, seconda nel gruppo B delle Qualificazioni, è già matematicamente certa di giocare la prossima Coppa d'Africa: Aubameyang e compagni sono secondi con 7 punti, 3 in più del Lesotho ma con gli scontri diretti favorevoli. L'articolo prosegue qui sotto