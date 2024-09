Dove vedere Boca-River oggi in tv gratis: diretta anche streaming del Superclasico del 21 settembre

Arriva il Superclasico, a Buenos Aires c'è Boca Juniors contro River Plate: come guardare la partita in diretta tv e streaming.

In America del Nord, Centro-America e Sud America non c'è niente come Boca Juniors-River Plate. O River Plate-Boca Juniors. A settembre, questa sera per la precisione, si gioca però alla Bombonera, con il Boca che ospita i rivali di sempre del River per il Superclasico.

Ore 21:00, il Boca ospita un River appaiato a sorpresa a metà graduatoria. Entrambe a 21 punti, le due grandissime di Buenos Aires provano ad avvicinare le posizioni di testa e in particolare la capolista Velez, a ben nove lunghezze di distanza.

L'ultimo incontro di campionato ha visto il River Plate vincere tra le mura amiche per 1-0, ovvero lo stesso risultato maturato nel settembre 2023 nell'ultimo match casalingo in quel della Bombonera.