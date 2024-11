Douglas Luiz e l'infortunio, nuovo contrattempo dopo Lille: salta anche il derby col Torino, Thiago Motta spiega il perché

Nonostante il rientro in gruppo e la convocazione contro i francesi, il brasiliano non è ancora guarito. Motta: "Richiesta mia di accelerare i tempi".

Douglas Luiz non giocherà il Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato sera all'Allianz Stadium. E di per sé è una discreta notizia.

Lo è perché il centrocampista brasiliano era tornato in gruppo nei giorni scorsi, venendo pure convocato da Thiago Motta per la partita di Champions League poi pareggiata per 1-1 sul campo del Lille. La luce in fondo al tunnel, insomma, sembrava essere vicinissima.

Come annunciato dallo stesso allenatore durante la conferenza stampa di presentazione del derby, però, non è esattamente così.