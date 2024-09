I dubbi di Di Canio su Yildiz: "Gli manca un po' di fantasia, la Juve dovrà giocare con lui titolare"

Kenan Yildiz non ha convinto contro l'Empoli partendo da sinistra, Di Canio mostra perplessità sullo juventino e il mercato in generale.

La Juventus è uscita dalla trasferta contro l'Empoli con più dubbi sul percorso di crescita della squadra, che ancora deve trovare i giusti meccanismi.

In campo per la prima volta da titolare Teun Koopmeiners con Kenan Yildiz spostato largo a sinistra. Una posizione che non ha aiutato il classe 2005 ad incidere.

"Non alza quasi mai la testa, gli manca un po' di fantasia e vista periferica nel servire i compagni", le parole di Paolo Di Canio a Sky sul turco.

Al centro della discussione non solo le qualità individuali di Yildiz ma anche il ruolo in campo ora che è arrivato Koopmeiners e il mercato fatto dalla Juventus in estate.