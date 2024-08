De Gea alla Fiorentina, la grinta arriverà dalla musica metal: "La amo, mi motiva davvero"

In arrivo alla Fiorentina, il portiere spagnolo si è sempre distinto dai suoi colleghi a proposito dei propri gusti musicali.

Archiviata l'opzione Genoa, David De Gea arriverà in Serie A per vestire la maglia della Fiorentina. Il portiere spagnolo, svincolato da un anno dopo l'addio al Manchester United, difenderà la porta della squadra viola in Serie A, Coppa Italia e Conference League, torneo in cui i toscani hanno giocato le ultime due finali consecutive, perdendole contro West Ham e Olympiakos.

Considerato per anni tra i migliori portieri al mondo, De Gea ha aspettato il momento giusto, inteso come squadra che gli permettesse di ritrovare il calcio giocato. La Fiorentina si affiderà a lui, alla sua esperienza e alla sua grinta, principalmente data dalla musica a cui è legato.

Se nel mondo del calcio reggaeton, pop, rap e in generale canzoni popolari e mainstream dominano la scena, De Gea ha sempre sfoggiato con orgoglio i suoi gusti musicali rock e metal, evidenziando come siano fondamentali per venire motivato.