Danilo al Napoli, Raspadori alla Juventus: a chi conviene di più il possibile scambio di mercato?

I due club ragionano su una doppia operazione per la riapertura del mercato di gennaio. Ma i punti interrogativi non mancano.

Gennaio si avvicina, e con esso la possibile soluzione di alcuni problemi. Per tutti. E anche per la Juventus, che di problemi, in questo tormentato e per nulla lineare avvio di stagione, ne ha dovuti affrontare già parecchi.

Uno di questi è l'assenza di un vero e proprio vice Vlahovic. Che in realtà nella rosa bianconera è presente, ma come noto è come se non ci fosse: Arek Milik si è fatto male prima degli Europei e ha saltato non solo la competizione tedesca, ma anche il precampionato con la Juve e la prima parte della stagione. Il suo rientro in campo, apparentemente vicino, non si è ancora verificato. Tipo "Aspettando Godot".

E così, nonostante le continue smentite di Giuntoli, la Juventus si sta guardando attorno. Come ribadisce Tuttosport nella propria edizione odierna, il nome che continua a circolare negli ambienti bianconeri è quello di Giacomo Raspadori. Che non è un centravanti, ma che sa farlo, nonostante - e questo è piuttosto evidente, nonostante i quadricipiti possano suggerire altro - non abbia le caratteristiche di un Vlahovic.

L'articolo prosegue qui sotto

Juve e Napoli potrebbero così affidarsi a uno scambio per portare Raspadori sotto la Mole: il nome che non passa di moda è quello di Danilo. Come svela il quotidiano, "ci sono state chiacchierate tra la società partenopea e l'entourage del calciatore", anche se quest'ultimo vorrebbe rimanere a Torino fino a giugno.