Dagli 80 milioni dell'Arsenal al trasferimento a zero: Pepé riparte dal Villarreal

L'attaccante ivoriano è passato in pochi anni dall'essere il giocatore allora più costoso della storia dei Gunners ai movimenti a parametro zero.

Il 30 giugno scorso, per Nicolas Pepé, non si è chiuso solo un altro capitolo di vita calcistica, ma anche una sorta di "calvario". Spirituale e sportivo. Si spera.

Perché la scadenza del contratto con il Trabzonspor, seguito a quello con l'Arsenal, sa sì di sconfitta, è vero, ma anche un po' di sollievo, di possibilità di rinascita.

E, infatti, nel dopo diverse stagioni l'attaccante ivoriano riparte dalla Spagna: lo fa al Villarreal. A zero. Cifra che fa tornare in mente quella spesa dai Gunners per averlo nel 2019.