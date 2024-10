Da Hummels a Rafa Marin: i 10 acquisti estivi che non hanno ancora giocato un minuto in Serie A

Dopo sette giornate di campionato c'è chi ancora deve fare l'esordio con la nuova squadra: tutti i "casi" degli acquisti estivi.

Sta per concludersi anche la seconda sosta per le nazionali, il campionato entra nella fase centrale eppure c'è chi ancora tra i nuovi acquisti non solo non ha inciso ma non ha nemmeno giocato un minuto con la nuova maglia.

Sono 10 i calciatori in questa "scomoda" situazione. Dietro questo dato ovviamente motivi differenti: da scelte tecniche ai problemi di infortuni e chi è arrivato in ritardo.

Nella lista troviamo anche grandi nomi come Mats Hummels, Sanchez e Sensi.

Di seguito tutti i nuovi acquisti che ancora devono fare l'esordio in questa stagione.