Conte senza mezzi termini: "Quando sei all'Inter, Milan e Juventus c'è poco da parlare: devi vincere"

SSC Napoli vs Juventus

Il tecnico del Napoli, dopo il successo contro i bianconeri, ha anche elogiato i suoi: "I progressi sono frutto del lavoro, non di una grazia divina".

Antonio Conte ha finalmente spezzato il tabù: prima di oggi aveva vinto solo una partita da ex in nove precedenti contro la Juventus. Quattro anni dopo l'unico successo, il tecnico del Napoli sorride per un bis che vale doppio.

Vale doppio perché fa capire che il Napoli non è lassù per caso. E perché mette ulteriore pressione all'Inter e all'Atalanta, le due principali concorrenti per la conquista dello Scudetto.

Considerazioni che Conte, intervenuto davanti alle telecamere di DAZN, ha espresso a caldo dopo il 90' della gara contro i bianconeri.