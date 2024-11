Claudio Ranieri alla Roma, i tifosi del Cagliari si dividono: c'è chi si sente tradito e chi augura buona fortuna al Sir

Il ritorno di Ranieri in Serie A ha portato i fans rossoblù a commentare largamente sui social e sul web: un altro club per Claudio Ranieri.

Come pronosticato dopo le prime ore dall'arrivo della notizia riguardante un possibile ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, i tifosi del Cagliari, l'ultima sua squadra e amata formazione riportata in Serie A e condotta alla salvezza, si sono divisi sulla scelta del tecnico romano.

Ranieri, infatti, aveva deciso di salutare il Cagliari per lasciare definitivamente il calcio dei club in bellezza, con la sola possibilità di valutare una Nazionale negli anni successivi. Alla fine, però, la possibilità di allenare nuovamente la squadra del suo cuore e di salvarla da una terribile situazione è stata più forte anche di quanto deciso.

I fans del Cagliari erano orgogliosi che Claudio Ranieri chiudesse in Sardegna, quella tanto amata dal Sir, visti i primi anni da tecnico sull'isola e il ritorno in seguito all'esonero di Liverani nell'ultimo anno di Serie B. Probabilmente, però, il mister non pensava certo di poter allenare nuovamente la Roma, ragion per cui un altro club post Cagliari appariva assolutamente lontano dalla realtà.