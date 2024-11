Chi gioca nel Napoli contro la Roma: Lukaku recupera o no, Lobotka, l'infortunio di McTominay, Spinazzola più di Olivera

Conte ha pochi giorni di tempo per scegliere la formazione migliore in vista di domenica. Ma i punti interrogativi non sono pochi.

Torna il campionato, torna la capolista. Che capolista rischia di non essere più, almeno per qualche ora, se è vero che il Napoli affronterà la Roma dopo che l'Inter, la Juventus, l'Atalanta e la Fiorentina avranno già smaltito i rispettivi impegni. Ma quello del calendario, per Antonio Conte, è l'ultimo dei problemi. Il principale, in queste ore, rischia di essere un altro: capire come e con che undici di partenza gli azzurri potranno scendere in campo contro la nuova Roma di Claudio Ranieri, gara in programma domenica alle ore 18. Tra chi ha recuperato da poco, chi rischia di non esserci e chi tornerà dagli impegni con la propria nazionale solo a ridosso della partita, non è un tema banale. Tutt'altro.