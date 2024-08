Chi è Tomas Palacios, il talento argentino a un passo dall'Inter: ruolo, caratteristiche, come gioca

Un fisico da corazziere, gli esordi col 10, un sinistro educato: tutto sul talento in orbita Inter. Il suo tecnico: "Diventerà un giocatore d'élite".

Già solo a guardarlo, si capisce perché l'Inter abbia scelto lui per completare la difesa: Tomas Palacios sembra la copia di Bastoni. Ovvero dell'elemento a cui andrà a coprire le spalle appena arriverà a Milano, il che, considerati gli ultimi sviluppi, dovrebbe accadere molto presto.

L'Inter e l'Independiente Rivadavia, la squadra dove il giovane Palacios gioca dall'inizio dell'anno e che ha appena esercitato il diritto di riscatto dal Talleres, si sono incontrate mercoledì nella sede nerazzurra. Ed è stato un summit più che positivo, come confermato dall'intermediario Marcelo Simonian: "È andata bene".

6 milioni e mezzo di euro più bonus: questa è la cifra che pare aver convinto gli argentini a lasciar partire Palacios. Sul giocatore c'erano anche alcuni club tedeschi, come Stoccarda e Lipsia. Ma l'Inter ha superato la concorrenza e sta ora per mettere le mani su un giocatore in cui, evidentemente, crede parecchio.