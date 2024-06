Chi è Mats Wieffer, il ‘tuttofare’ olandese nel mirino del Milan

Considerato un centrocampista estremamente completo, è finito nel mirino del Milan: la valutazione del suo cartellino supera i 20 milioni.

Quello tra i calciatori olandesi ed il Milan è sempre stato un rapporto speciale.

Dei tanti ‘oranje’ che hanno indossato la maglia rossonera, alcuni sono stati tra i migliori giocatori della loro generazione (Van Basten, Gullit, Rijkaard, Seedorf e Stam per citarne alcuni), altri si sono rivelati elementi comunque preziosi che non hanno fatto fatica ad adattarsi ad una realtà come quella meneghina.

Alla lunga lista di olandesi approdati all’ombra del Duomo potrebbe ora unirsi un altro giocatore pronto a compiere lo step successivo: Mats Wieffer.

Nel suo Paese si è già fatto un nome ed oggi viene dato proprio tra gli obiettivi del Milan per rafforzare il suo reparto di centrocampo.