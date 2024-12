Cambiaso e Rouhi infortunati, chi gioca a sinistra in Juventus-Venezia? Il titolare e il sostituto della partita

La Juventus deve fare a meno dei due principali esterni sinistri per la partita del 14 dicembre: conferma per Thiago dopo la Champions.

Cambiaso non recupera, Rouhi si aggiunge ai tanti infortunati di casa Juventus. Per Thiago Motta, dunque, sono k.o entrambi gli esterni sinistri di ruolo, che porteranno il tecnico bianconero a confermare il titolare mancino di Champions League: Danilo.

Dopo un avvio di stagione a dir poco difficile, Danilo è riuscito a riprendersi pian piano la Juventus, dominando nella partita contro il suo ex Manchester City. A pochi giorni dal successo di prestrigio contro il team britannico, il brasiliano sarà nuovamente il prescelto sulla corsia mancina.

Non essendoci nè Cambiaso nè Rouhi, Thiago Motta non ha esterni sinistri di ruolo a cui affidarsi in caso di cambio eventuale nella ripresa, o a gara in corso, al posto di Danilo. Ecco perché sarà necessario puntare sui giovani, come successo nelle ultime partite.