"Bentornato Fede!": Chiesa al J|Medical, ma il rapporto con la Juventus resta un rebus

La Juventus ha salutato calorosamente il ritorno di Federico Chiesa dopo Europei e matrimonio. Ma il futuro dell'ex viola è sempre nebuloso.

Ecco Federico Chiesa. Ecco il grande rebus dell'estate di mercato della Juventus, tra una permanenza sempre meno probabile e un addio dai contorni ancora poco concreti.

L'attaccante bianconero si è presentato al J|Medical in mattinata, come da programmi, per effettuare i test medici precampionato: dopo il deludente Europeo, e dopo essersi sposato con Lucia Bramani, l'ex attaccante della Fiorentina è ora pronto a tutti gli effetti a cominciare la nuova stagione.

Con quale maglia? Ancora non lo sa nessuno. Una telenovela dall'esito imprevedibile e tutt'altro che scontato.