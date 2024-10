Da Barella a Koopmeiners, da Thuram a Dybala, quanti big in infermeria: chi recupera e chi no dopo la sosta

A una settimana dal ritorno della Serie A, sono tanti i calciatori che sperano di tornare in campo nell'ottavo turno: la situazione.

Meno sette. Con un Italia-Israele (lunedì) di mezzo, ma con la Serie A che dopo la sosta per le nazionali si prepara a riaprire ufficialmente i battenti.

Il conto alla rovescia verso l'ottava giornata è già cominciato. Si parte sabato 19 con i primi anticipi, si chiude lunedì 21 con il posticipo del Bentegodi tra Verona e Monza. In mezzo, il solito spezzatino spalmato in più orari pomeridiani e serali.

Sarà però un ottavo turno dal sapore dell'incertezza. Nel senso che, a una settimana dal ritorno della A, sono diversi i protagonisti non ancora certi di poter scendere in campo. Il motivo? Un infortunio. Come spesso accade in questi casi.

Da Barella a Koopmeiners, da Thuram a Dybala, passando per Nico Gonzalez, Kean ed El Shaarawy: chi recupera e chi no per la prossima giornata di campionato.