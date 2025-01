L'attacco del Milan non segna, Abraham stecca ancora contro la Juventus: Conceiçao chiede rinforzi

Il Milan ha un problema che si chiama attaccante. Senza Morata non ci sono garanzie, il tecnico guarda al mercato per un aiuto.

Il Milan esce dall'Allianz Stadium con una sconfitta netta e tanti dubbi per il proseguo della stagione. Quelli difensivi, visto che i rossoneri si sono confermati fragili contro la Juventus ma anche quelli in attacco.

Senza Alvaro Morata, out per squalifica, Sergio Conceiçao ha puntato su Tammy Abraham che però non ha risposto positivamente alla chance ed ha deluso nel big match. Si è rivisto anche Luka Jovic dopo il lungo stop per infortunio.

I numeri degli attaccanti rossoneri sono un tema di riflessione, soprattutto adesso che è aperto il mercato e il tecnico ha chiesto esplicitamente rinforzi al club, anche per avere soluzioni dalla panchina che diano più garanzie.