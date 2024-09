Il Bordeaux annuncia l'ingaggio di Andy Carroll, nuovo attaccante della squadra recentemente ripartita dalla quarta divisione transalpina.

Grande colpo di mercato per il Bordeaux, ripartito dal Gruppo B del campionato National 2 (la quarta divisione francese) dopo aver presentato istanza di fallimento a fine luglio.

Il club girondino potrà contare sui goal e sull'esperienza di Andy Carroll, 35enne attaccante con un lungo passato in Premier League.

Per Carroll si tratta della seconda avventura consecutiva in Francia dopo quella, poco fortunata, andata in scena in Ligue 2 con la maglia dell'Amiens.