Il baby Alexander Røssing-Lelesiit verso il Milan: chi è il giovane talento norvegese, il ruolo, dove gioca e quanto costerà

Il Milan sta per mettere le mani sul classe 2007 Alexander Røssing-Lelesiit, del Lillestrøm: secondo il suo allenatore ha "l'X factor".

Nelle stesse ore in cui si gioca un pezzo di presente, e una qualificazione agli ottavi di Champions League non ancora matematicamente certa, il Milan pensa anche al futuro. E in particolare al mercato, che sta per portare a Milano un giovanissimo norvegese.

Il nome del probabile nuovo talento rossonero è Alexander Røssing-Lelesiit: si tratta di un esterno offensivo classe 2007 del Lillestrøm, formazione che attualmente milita nella seconda serie norvegese.

Chi è Røssing-Lelesiit? E in caso di effettivo arrivo a Milano, verrà aggregato alla prima squadra di Sergio Conceição, al Milan Futuro di Daniele Bonera o alla Primavera rossonera di Federico Guidi? Tutto sul baby norvegese e sull'operazione che potrebbe chiudersi in questi giorni.