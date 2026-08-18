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Columbus Crew v Philadelphia UnionGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Philadelphia Union: jadwal MLS 2026, kunjungan Messi, harga, dan lainnya

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Tickets
Major League Soccer
Philadelphia

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan tim kejutan MLS musim ini beraksi

Philadelphia Union mulai panas pada saat yang tepat. Setelah start lambat di kampanye MLS 2026, tim asuhan Bradley Carnell membukukan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan comeback atas New York City FC, dan kini tibalah malam terbesar mereka sejauh musim ini.

Lionel Messi dan Inter Miami akan datang ke Subaru Park pada Rabu, 19 Agustus, hanya beberapa hari setelah bintang Argentina itu kembali dari final Piala Dunia, dalam laga yang jelas menjadi tiket terpanas di Chester tahun ini. Lebih dari itu, masih ada delapan pertandingan kandang tersisa saat sang juara bertahan Supporters' Shield memburu perjalanan playoff mendalam lainnya.

Permintaan akan sangat tinggi untuk malam-malam besar ini, jadi GOAL menyajikan panduan singkat tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi untuk laga-laga Philadelphia Union mendatang, termasuk di mana Anda bisa membelinya dan berapa biayanya.

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Apa saja pertandingan Philadelphia Union yang akan datang?

Di bawah ini, Anda bisa melihat sisa jadwal Philadelphia Union di musim reguler MLS 2026:

Major League Soccer
Philadelphia crest
Philadelphia
PHI
Orlando City crest
Orlando City
ORL
TanggalPertandinganTempatTiket
Rab 19 Agu, 19.30 ETPhiladelphia Union vs Inter MiamiSubaru Park, ChesterTiket
Min 23 Agu, 20.30 ETAustin FC vs Philadelphia UnionQ2 Stadium, AustinTiket
Sab 29 Agu, 19.30 ETNew York Red Bulls vs Philadelphia UnionSports Illustrated Stadium, HarrisonTiket
Sab 5 Sep, 19.30 ETPhiladelphia Union vs CF MontrealSubaru Park, ChesterTiket
Rab 9 Sep, 19.30 ETPhiladelphia Union vs FC CincinnatiSubaru Park, ChesterTiket
Sen 14 Sep, 21.00 ETSan Diego FC vs Philadelphia UnionSnapdragon Stadium, San DiegoTiket
Min 20 Sep, 20.30 ETSporting Kansas City vs Philadelphia UnionChildren's Mercy Park, Kansas CityTiket
Sab 26 Sep, 19.30 ETPhiladelphia Union vs Orlando CitySubaru Park, ChesterTiket
Sab 10 Okt, 19.30 ETPhiladelphia Union vs Real Salt LakeSubaru Park, ChesterTiket
Kam 15 Okt, 20.30 ETChicago Fire vs Philadelphia UnionSoldier Field, ChicagoTiket
Sab 17 Okt, 14.30 ETPhiladelphia Union vs Charlotte FCSubaru Park, ChesterTiket
Sab 24 Okt, 19.30 ETPhiladelphia Union vs New England RevolutionSubaru Park, ChesterTiket
Kam 29 Okt, 20.30 ETNashville SC vs Philadelphia UnionGeodis Park, NashvilleTiket
Sab 31 Okt, 14.00 ETFC Cincinnati vs Philadelphia UnionTQL Stadium, CincinnatiTiket
Sab 7 Nov, 17.00 ETPhiladelphia Union vs Toronto FCSubaru Park, ChesterTiket

Cara membeli tiket Philadelphia Union

Cara termudah dan paling andal untuk membeli tiket Philadelphia Union adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk setiap laga kandang dan tandang yang tersisa, harga diperbarui secara langsung, dan Anda bisa membandingkan kursi di seluruh stadion sebelum membeli.

Baik Anda mencari tiket satu pertandingan untuk malam tengah pekan yang tenang atau kursi last-minute untuk laga terbesar musim ini, StubHub punya pilihan di setiap kisaran harga. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti kunjungan Inter Miami, membeli sedini mungkin memberi Anda pilihan sektor yang paling luas dan harga terbaik sebelum daftar tiket makin terbatas.

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Berapa harga tiket Philadelphia Union?

Untuk pertandingan standar musim reguler di Subaru Park, tiket Philadelphia Union biasanya berharga antara US$40 dan US$80, dengan harga bervariasi tergantung lawan, hari pertandingan, dan lokasi tempat duduk atau berdiri Anda di stadion.

Pertandingan besar adalah cerita yang berbeda. Tiket untuk kunjungan Inter Miami dibanderol dengan premium yang signifikan, seperti yang terjadi di mana pun Messi bermain, jadi perkirakan harga jauh di atas kisaran biasa untuk laga tersebut. Di StubHub, harga untuk pertandingan yang tersisa berfluktuasi mengikuti permintaan, dan kursi termurah untuk malam-malam terbesar adalah yang paling cepat habis, sehingga membeli lebih awal menjadi langkah paling cerdas.

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Apa yang bisa diharapkan dari Philadelphia Union pada 2026?

Union memasuki rangkaian ini sebagai pemegang Supporters' Shield, setelah menutup musim reguler 2025 di puncak dengan 66 poin dan jumlah kebobolan paling sedikit di MLS di bawah pelatih kepala Bradley Carnell. Kampanye 2026 dimulai dengan lambat, tetapi formula yang membawa mereka meraih Shield, pertahanan terorganisasi, serangan vertikal cepat, dan dukungan kandang tanpa henti, kembali klik dengan empat kemenangan beruntun menjelang duel kontra Miami.

Sisa jadwal memberi para penggemar banyak laga untuk ditandai. Malam Messi pada 19 Agustus jelas menjadi sorotan utama, tetapi rangkaian penutup ini juga menghadirkan dua pertemuan melawan kekuatan besar Wilayah Timur FC Cincinnati, lawatan rivalitas ke markas New York Red Bulls, dan laga kandang terakhir melawan Toronto pada 7 November yang bisa berdampak pada penentuan unggulan playoff.

Di Subaru Park, bersiaplah mendengar River End dalam suara penuh. Kelompok suporter Sons of Ben mengubah setiap laga kandang menjadi sebuah peristiwa, dan ketika Doop diputar setelah gol Union, hanya sedikit atmosfer yang lebih baik di MLS.

Sejarah Subaru Park

Subaru Park adalah stadion khusus sepak bola berkapasitas 18.500 penonton di Chester, Pennsylvania, yang terletak di samping Commodore Barry Bridge di tepi perairan sepanjang Sungai Delaware. Venue ini telah menjadi kandang Philadelphia Union sejak dibuka pada 2010.

Desain stadion yang kompak membuat setiap kursi dekat dengan lapangan, yang menjadi alasan besar mengapa tempat ini dianggap sebagai salah satu lokasi terbaik untuk menonton sepak bola di Amerika. Selain sepak bola, Subaru Park juga telah menggelar banyak pertandingan rugby union, termasuk laga level perguruan tinggi, duel English Premiership antara Newcastle Falcons dan Saracens, serta pertandingan internasional antara USA dan Maori All Blacks.

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