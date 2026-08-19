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Craven Cottage Fulham FCGetty Images
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Cara membeli tiket Fulham 2026/27: Harga, jadwal pertandingan, dan lainnya

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Fulham
Premier League

Semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Fulham musim ini jelang datangnya Premier League

Tiket Fulham 2026/27 kini sudah dijual untuk musim Premier League kelima secara beruntun bagi Fulham, dan kampanyenya dimulai dengan gebrakan: derby London barat melawan Chelsea di Craven Cottage pada Senin, 24 Agustus. Ini adalah era baru di tepi Sungai Thames, dengan Alvaro Arbeloa mengambil alih setelah kepergian Marco Silva ke Benfica usai lima tahun memimpin, serta rekrutan baru termasuk Gonzalo Garcia dan Shea Charles datang untuk menyegarkan skuad.

Setelah dua musim beruntun finis di posisi ke-11, para suporter akan memadati Craven Cottage untuk melihat apakah Arbeloa bisa mengangkat Fulham di klasemen, dengan Brighton datang pada Boxing Day dan Arsenal menyusul pada 30 Desember. GOAL memandu Anda soal tempat membeli tiket Fulham, berapa harganya, dan seluruh jadwal kandang musim ini.

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Jadwal Fulham 2026/27 mendatang di Craven Cottage

Di bawah ini adalah daftar lengkap laga kandang Fulham yang sudah dikonfirmasi di Craven Cottage untuk musim 2026/27:

TanggalPertandinganKompetisiTiket
Sen 24 AguFulham vs ChelseaPremier LeagueTiket
Sab 5 SepFulham vs Crystal PalacePremier LeagueTiket
Sab 19 SepFulham vs Manchester UnitedPremier LeagueTiket
Sab 17 OktFulham vs Hull CityPremier LeagueTiket
Sab 7 NovFulham vs Newcastle UnitedPremier LeagueTiket
Sab 28 NovFulham vs BournemouthPremier LeagueTiket
Sab 12 DesFulham vs BrentfordPremier LeagueTiket
Sab 26 DesFulham vs Brighton & Hove AlbionPremier LeagueTiket
Rab 30 DesFulham vs ArsenalPremier LeagueTiket
Rab 6 JanFulham vs Tottenham HotspurPremier LeagueTiket
Sab 23 JanFulham vs Aston VillaPremier LeagueTiket
Sab 6 FebFulham vs Manchester CityPremier LeagueTiket
Rab 10 FebFulham vs Nottingham ForestPremier LeagueTiket
Sab 27 FebFulham vs Leeds UnitedPremier LeagueTiket
Sab 20 MarFulham vs LiverpoolPremier LeagueTiket
Sab 17 AprFulham vs SunderlandPremier LeagueTiket
Sab 1 MeiFulham vs EvertonPremier LeagueTiket
Sab 8 MeiFulham vs Ipswich TownPremier LeagueTiket
Min 23 MeiFulham vs Coventry CityPremier LeagueTiket

Tanggal diambil dari rilis resmi jadwal Premier League dan waktu kick-off dikonfirmasi beberapa pekan sebelum setiap matchweek setelah pilihan siaran televisi ditetapkan, jadi selalu periksa kembali sebelum bepergian. Tanggal pertandingan piala, termasuk laga kandang EFL Cup melawan AFC Wimbledon, akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Bagaimana cara membeli tiket Fulham 2026/27?

Cara terbaik untuk membeli tiket Fulham dengan harga resmi adalah melalui portal tiket resmi klub, tempat kursi dirilis dalam tiga tahap: pertama untuk pemegang tiket musiman, lalu untuk anggota klub yang diperingkat berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir untuk publik dalam penjualan umum, meski pertandingan-pertandingan terbesar jarang sampai ke tahap itu. Tiket musiman menjamin masuk ke setiap laga kandang liga plus prioritas untuk pertandingan piala, tetapi sudah habis untuk suporter baru, dengan daftar tunggu menjadi satu-satunya jalur untuk mendapatkannya.

Bagi yang lain, StubHub adalah opsi yang realistis, menampilkan tiket untuk setiap laga kandang Fulham, termasuk pertandingan khusus anggota dan yang sudah habis terjual, dengan harga jual kembali mulai sekitar 53 euro dan setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect. Tiket tandang bekerja dengan cara serupa: klub menjualnya lebih dulu berdasarkan siapa cepat dia dapat kepada pemegang tiket musiman, dan platform penjualan kembali menyediakan sisanya.

Untuk pengalaman matchday premium, paket hospitality bisa dipesan melalui situs resmi klub, mulai dari Johnny Haynes dan Thameside Superboxes dengan prasmanan, minuman termasuk, dan tempat duduk balkon, hingga Chairman's Lounge dengan layanan silver service bersama legenda klub, serta pengalaman bersantap sebelum laga di Fulham Palace yang berlokasi di luar stadion. Pilihannya terbatas dan pengajuan tidak menjamin kursi, jadi daftarkan minat lebih awal untuk pertandingan-pertandingan terbesar.

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Berapa harga tiket Fulham 2026/27?

Fulham tetap menjadi salah satu tiket Premier League yang lebih terjangkau di London. Harga resmi tiket matchday di Craven Cottage bervariasi berdasarkan lokasi kursi, lawan, dan periode musim, dan belakangan ini disusun sebagai berikut:

KategoriDewasaLansiaPelajarJunior
Hammersmith£35.00£30.00£30.00£15.00
Putney Home£35.00£30.00£30.00£15.00
Johnny Haynes E+F£50.00£45.00£45.00£25.00
Johnny Haynes Other£40.00£35.00£35.00£15.00

Di pasar penjualan kembali, tiket Fulham terdaftar mulai sekitar 53 euro untuk pertandingan dengan permintaan lebih rendah, lalu melonjak tajam untuk derby melawan Chelsea, Boxing Day melawan Brighton, serta kunjungan Arsenal, Liverpool, dan kedua klub Manchester. Bandingkan semua yang saat ini tersedia di StubHub sebelum harga naik saat matchday semakin dekat.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Craven Cottage

Craven Cottage adalah salah satu stadion paling bersejarah dalam sepakbola Inggris, markas klub tertua di kasta tertinggi London dan terkenal karena lokasinya di tepi sungai di bantaran Thames, tribune bersejarah Johnny Haynes, serta Riverside Stand yang baru direnovasi dan telah memodernisasi stadion sambil mempertahankan pesona klasiknya. Fulham tidak pernah memenangkan trofi besar, dengan pencapaian runner-up di FA Cup 1975 dan Europa League 2010, jadi setiap musim di Cottage selalu membawa harapan untuk akhirnya mengakhiri penantian itu.

Cara termudah menuju stadion adalah dengan transportasi umum, dengan parkir yang sangat dibatasi di sekitar area stadion. Putney Bridge, Hammersmith, dan Fulham Broadway di London Underground semuanya melayani akses ke stadion, bersama Putney di National Rail dan bus matchday dari Kingston, Putney, dan Hammersmith. Jika Anda ingin melihat lebih dekat di luar hari pertandingan, tur stadion berpemandu tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Portugis mulai sekitar £22, mencakup terowongan pemain, ruang ganti, sisi lapangan, dan balkon Cottage yang terkenal.

Dengan pembuka musim pada hari derby, era manajer baru, dan kunjungan Brighton serta Arsenal pada periode hari raya, Craven Cottage akan diminati sepanjang musim. Amankan tiket Fulham 2026/27 Anda di StubHubhari ini sebelum pertandingan-pertandingan terbesar terjual habis.

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