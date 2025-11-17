Akhirnya Balik Ke Dunia Manajerial! Zinedine Zidane Bersiap Jadi Pelatih Prancis Setelah Piala Dunia 2026

Kembalinya Zidane ke pinggir lapangan yang dinantikan akhirnya mungkin menjadi kenyataan. Seperti yang dilaporkan oleh AS, Prancis bermaksud menunjuk dia sebagai manajer tim nasional berikutnya setelah Deschamps menyelesaikan turnamen terakhirnya di Piala Dunia 2026. Selama berbulan-bulan Zidane telah mengisyaratkan bahwa dia siap untuk melatih lagi, dan Prancis telah menunggu saat yang tepat untuk membawanya pulang.

Waktu ini sejalan dengan kebutuhan Prancis untuk pembaruan. Kritik semakin lama semakin mengeluhkan penanganan Deschamps terhadap skuad akhir-akhir ini, dengan berargumen bahwa pendekatannya menjadi dapat diprediksi, konservatif dan terlalu bergantung pada eksperimen sebelumnya. Banyak yang merasa tim tersebut telah berhenti berkembang dalam area kunci seperti fleksibilitas taktik, variasi serangan dan rotasi skuad.

Kedatangan Zidane dipandang sebagai kesempatan untuk memberikan nuansa baru ke dalam tim yang kaya dengan bakat tetapi membutuhkan perspektif taktik yang segar.