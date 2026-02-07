Zinedine Zidane Ke Manchester United?! Eks Bos Real Madrid Didukung Tukangi Setan Merah Jika Michael Carrick Pergi Di Akhir Musim

United berada di persimpangan penting lainnya saat musim 2025/26 memasuki tahap akhir. Era Amorim yang penuh gejolak telah membuat dewan direksi mencari pemimpin yang akhirnya dapat membawa stabilitas berkelanjutan ke klub yang telah menjadi identik dengan pergantian manajer. Meskipun Michael Carrick telah tampil mengagumkan sebagai manajer interim, mengembalikan ketenangan dan identitas skuad dengan tiga kemenangan beruntun, daya tarik manajer ternama tetap menjadi topik pembicaraan yang konstan di dalam Old Trafford.

Di antara nama-nama elite yang secara konsisten dikaitkan dengan posisi kosong tersebut adalah Zidane. Pelatih asal Prancis tersebut telah absen dari pinggir lapangan sejak kepergian keduanya dari Real Madrid pada tahun 2021, dan masa depannya tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sepakbola. Zidane terkenal telah menolak banyak tawaran dari klub-klub top Eropa selama lima tahun terakhir, dengan banyak orang dalam yang menyatakan bahwa ia secara khusus menunggu pekerjaan di tim nasional Prancis setelah Piala Dunia. Namun, dengan susunan tim nasional yang tetap stabil untuk saat ini, pertanyaannya adalah apakah pemenang Liga Champions tiga kali tersebut akhirnya dapat dibujuk untuk menguji dirinya di kancah unik Liga Primer.