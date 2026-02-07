Getty Images
Zinedine Zidane Ke Manchester United?! Eks Bos Real Madrid Didukung Tukangi Setan Merah Jika Michael Carrick Pergi Di Akhir Musim
Perburuan pengganti permanen Amorim
United berada di persimpangan penting lainnya saat musim 2025/26 memasuki tahap akhir. Era Amorim yang penuh gejolak telah membuat dewan direksi mencari pemimpin yang akhirnya dapat membawa stabilitas berkelanjutan ke klub yang telah menjadi identik dengan pergantian manajer. Meskipun Michael Carrick telah tampil mengagumkan sebagai manajer interim, mengembalikan ketenangan dan identitas skuad dengan tiga kemenangan beruntun, daya tarik manajer ternama tetap menjadi topik pembicaraan yang konstan di dalam Old Trafford.
Di antara nama-nama elite yang secara konsisten dikaitkan dengan posisi kosong tersebut adalah Zidane. Pelatih asal Prancis tersebut telah absen dari pinggir lapangan sejak kepergian keduanya dari Real Madrid pada tahun 2021, dan masa depannya tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sepakbola. Zidane terkenal telah menolak banyak tawaran dari klub-klub top Eropa selama lima tahun terakhir, dengan banyak orang dalam yang menyatakan bahwa ia secara khusus menunggu pekerjaan di tim nasional Prancis setelah Piala Dunia. Namun, dengan susunan tim nasional yang tetap stabil untuk saat ini, pertanyaannya adalah apakah pemenang Liga Champions tiga kali tersebut akhirnya dapat dibujuk untuk menguji dirinya di kancah unik Liga Primer.
Brown mendukung Zidane untuk tukangi Man United
Mantan bek United Brown percaya bahwa sejarah klub dalam menunjuk manajer-manajer ternama membuat pencarian saat ini menjadi sangat sulit. Berbicara kepada BettingLounge, Brown menyebut Zidane sebagai kandidat impian untuk mengambil alih kendali jika klub memutuskan untuk bergerak ke arah yang berbeda musim panas ini. Bagi Brown, pria Prancis itu memiliki aura dan kepribadian khusus yang dibutuhkan untuk memimpin ruang ganti yang telah menyaksikan beberapa pelatih ternama datang dan pergi tanpa kesuksesan.
"United telah memiliki begitu banyak manajer ternama sehingga sulit," jelas Brown. "Saya akan memasukkan Zinedine Zidane di sana. Saya akan menyukainya. Tapi sekali lagi, ini tentang kepribadian."
Dukungan Brown terhadap Zidane berasal dari keyakinan bahwa seorang manajer dengan kaliber seperti dia tidak hanya akan menuntut rasa hormat langsung dari para pemain tetapi juga memberikan para penggemar penunjukan kelas dunia yang telah mereka dambakan. Namun, mantan pemain internasional Inggris itu juga memperingatkan bahwa setiap penunjukan baru harus selaras sempurna dengan struktur klub untuk menghindari gesekan yang telah melanda rezim sebelumnya.
Faktor pengalaman Liga Primer
Salah satu kekhawatiran utama untuk penunjukan manajer dari luar negeri di Old Trafford adalah kurangnya pengalaman sebelumnya di liga utama Inggris. Brown menunjuk pada kesulitan yang dialami manajer-manajer baru-baru ini yang datang dari liga asing dan mendapati proses adaptasi yang sulit. Baik Erik ten Hag maupun Amorim kesulitan mempertahankan konsistensi dan menghindari konflik internal, yang menyebabkan kepergian mereka pada akhirnya. Brown percaya dewan direksi harus belajar dari "perselisihan" ini untuk memastikan manajer tetap berikutnya siap sejak hari pertama.
"Apakah akan berhasil mendatangkan seseorang yang belum pernah bekerja di Liga Primer? Saya pikir itu juga pertanyaan besar," kata Brown. "Anda tidak ingin berada dalam posisi yang sama seperti kita dengan Erik ten Hag atau Ruben Amorim. Anda tidak bisa terus-menerus berselisih di tengah jalan. Harus jelas sejak hari pertama bagaimana situasinya, bagaimana pengaturannya, dan saya pikir itu sangat penting ke depannya."
Carrick berambisi untuk bertahan
Terlepas dari pesona yang melekat pada nama-nama seperti Zidane, pria yang saat ini menduduki kursi tersebut semakin mempersulit dewan untuk mencari alternatif lain. Transisi Carrick dari pelatih menjadi manajer interim telah mendapat persetujuan luas dari para pendukung, yang melihatnya sebagai penghubung ke era paling sukses klub. Brown mengakui bahwa meskipun jelas ada sesuatu yang salah di balik layar dengan Amorim, Carrick telah melakukan cukup banyak hal untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar solusi sementara.
"Jelas ada sesuatu yang terjadi di balik layar dengan Ruben yang tidak benar, dan kemudian Anda harus menyingkirkan manajer lain. Itu tidak berhasil," kata Brown. "Kita tidak akan terlalu berlebihan tentang Michael, tetapi pada saat yang sama saya pikir mayoritas penggemar akan mengatakan dia melakukan pekerjaan yang hebat, dan pekerjaan yang cukup baik untuk tetap bertahan."
