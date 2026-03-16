Zanetti menolak Cassano dan Adani: Inter tetap bungkam, apa yang sebenarnya terjadi

Javier Zanetti, wakil presiden Inter, tidak akan hadir dalam acara gala Vivael Futbol, podcast video terkenal yang dipandu oleh dan menampilkan Daniele Adani, Nicola Ventola, dan Antonio Cassano. Dalam episode hari ini, yang digelar di Teatro Arcimboldi di Milan, seharusnya Javier Zanetti hadir; namun, ia kemudian memutuskan untuk menolak undangan tersebut, sebagaimana diumumkan oleh acara tersebut.

SIARAN PERS - "Saat ini, para pejabat Inter tidak mengeluarkan pernyataan apa pun. Sangat disayangkan, karena jelas keputusan ini tidak berada di tangannya, sehingga Javier Zanetti tidak dapat hadir di acara Viva el Futbol malam ini. Situasi seperti ini sayangnya kadang-kadang terjadi di dunia sepak bola, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Javier sendiri tetap bersedia untuk bertemu dengan Lele, Antonio, dan Nick serta seluruh komunitas besar Viva el Fútbol, sesegera mungkin, guna menebus ketidakhadirannya malam ini dengan cara yang tepat."