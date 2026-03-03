Getty Images Sport
YouTuber KSI menargetkan Liga Premier setelah mengumumkan kepemilikan saham di klub mantan EFL
Pengumuman dan visi ambisius
Pria berusia 32 tahun, yang nama aslinya adalah Olajide Olatunji, mengumumkan kabar mengejutkan tersebut melalui video media sosial pada Selasa sore. Ia bukanlah orang asing dalam dunia usaha ambisius, setelah mengguncang industri minuman dengan Prime dan dunia hiburan melalui Britain’s Got Talent.
Kini, penggemar Arsenal yangfanatik ini beralih dari dunia virtual FIFA ke ketatnya Liga Nasional Selatan. Bagi influencer jutawan ini, ini adalah kembalinya secara spiritual ke klub yang membantu membangun kerajaan online-nya melalui video-video gaming awalnya. Dalam video pengumuman, KSI menyatakan: "Saya sangat antusias untuk memulai perjalanan ini. Ini pasti akan menjadi perjalanan yang penuh liku-liku, tapi saya berharap bisa membawa Dagenham dan Redbridge kembali ke masa kejayaannya... Jadi, ikuti saya dalam petualangan yang mendebarkan ini dan saya akan bertemu kalian semua di Victoria Road pada Sabtu ini!"
Menjembatani kesenjangan antara dunia game dan kenyataan
Dagenham & Redbridge saat ini berada di peringkat ke-13 di National League South, setelah mengalami degradasi yang mengecewakan dari divisi kelima musim lalu. Perbedaan antara pemilik baru dan klub sangat mencolok; KSI memiliki lebih dari 50 juta pengikut di platform media sosialnya, jauh melebihi jumlah pengikut Instagram klub yang hanya 43.500. Namun, dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar £80 juta, dukungan finansial tentu ada untuk memulai kenaikan cepat melalui divisi-divisi.
Meskipun lonjakan dari divisi keenam yang regional ke divisi teratas tampak seperti mimpi, KSI yakin dia dapat meniru kesuksesan Hollywood yang dicapai Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wrexham. Dia sadar akan perbedaan antara lapangan dan ruang direksi, tetapi bersikeras bahwa dorongan kompetitifnya akan menjembatani kesenjangan tersebut. "Bermain video game dan memiliki klub sepak bola sangat berbeda, saya tahu itu, tetapi dengan Race to Division One, itu adalah perjalanan... Dengan klub ini, saya ingin melakukan hal yang tidak terpikirkan. Saya ingin membawa Dagenham dan Redbridge ke Premier League."
Terhubung dengan para penggemar Daggers
Meskipun Liga Premier tetap menjadi target jangka panjang utama, prioritas utama saat ini adalah menstabilkan klub yang sedang mengalami kesulitan performa di lapangan. Victoria Road, stadion dengan kapasitas sedikit di atas 6.000 penonton, jauh berbeda dengan Emirates Stadium tempat KSI sering terlihat mendukung Arsenal. Namun, ia telah berjanji akan menjadi ketua yang sangat aktif dan terlibat dalam mengelola klub asal East London tersebut.
Ia berbicara langsung kepada basis penggemar yang ada, mengakui bahwa status selebritinya mungkin menjadi sumber kekhawatiran bagi para pendukung tradisional yang telah mendukung klub sejak didirikan pada tahun 1992. KSI dengan cepat meyakinkan para pendukung lokal bahwa ia akan menjadi figur yang mudah diakses. "Semua orang di sini luar biasa, mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, dan saya ingin menjadi orang yang dapat mempengaruhi hal-hal di lapangan maupun di luar lapangan.
“Kalian sudah ada di sini jauh lebih lama daripada saya, dan saya tahu bagi sebagian dari kalian mungkin menakutkan bahwa saya menjadi salah satu pemilik, tapi saya mudah dihubungi.
“Kalian bisa langsung mengirim tweet kepada saya, dan saya akan melihatnya. Kalian bisa meluapkan kekecewaan kalian kepada saya, atau merayakan bersama saya; saya mudah didekati.
“Pemilik mana yang kalian kenal yang bisa melihat semua penggemar seperti ini? Itu saya, bro."
Semangat seorang petarung di ruang rapat
Langkah ini mengikuti jejak kreator konten lainnya, Spencer Owen, yang mendirikan Hashtag United, namun KSI mengambil jalur yang berbeda dengan berusaha menghidupkan kembali tim EFL legendaris yang pernah ada. Penggemar online dengan cepat menemukan sisi lucu dari situasi ini, bercanda bahwa YouTuber tersebut akan terkejut saat menyadari dia tidak bisa secara ajaib menyembuhkan pemain cedera di dunia nyata dengan menggunakan kartu penyembuhan virtual pada striker seperti Andy Carroll, seperti yang sering dia lakukan di masa-masa nostalgia FIFA Ultimate Team.
Di luar meme internet, bos baru Daggers ini menekankan bahwa ia siap menghadapi rutinitas berat sepak bola non-liga. Ia berencana menyuntikkan semangat "tidak pernah menyerah" ke dalam skuad, sama seperti yang membantunya bertahan dalam pertarungan brutal di ring tinju. Menutup pernyataannya dengan janji komitmen penuh, Olatunji menyimpulkan: "Saya seorang petarung. Saya pernah patah hidung, patah tangan, patah jari. Saya pernah berada dalam pertarungan yang sulit, tapi saya terus berjuang apa pun yang terjadi. Dengan Daggers, saya akan terus berjuang. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan kita berhasil."
