YouTuber KSI menargetkan Liga Premier setelah mengumumkan kepemilikan saham di klub mantan EFL

Meskipun Liga Premier tetap menjadi target jangka panjang utama, prioritas utama saat ini adalah menstabilkan klub yang sedang mengalami kesulitan performa di lapangan. Victoria Road, stadion dengan kapasitas sedikit di atas 6.000 penonton, jauh berbeda dengan Emirates Stadium tempat KSI sering terlihat mendukung Arsenal. Namun, ia telah berjanji akan menjadi ketua yang sangat aktif dan terlibat dalam mengelola klub asal East London tersebut.

Ia berbicara langsung kepada basis penggemar yang ada, mengakui bahwa status selebritinya mungkin menjadi sumber kekhawatiran bagi para pendukung tradisional yang telah mendukung klub sejak didirikan pada tahun 1992. KSI dengan cepat meyakinkan para pendukung lokal bahwa ia akan menjadi figur yang mudah diakses. "Semua orang di sini luar biasa, mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, dan saya ingin menjadi orang yang dapat mempengaruhi hal-hal di lapangan maupun di luar lapangan.

“Kalian sudah ada di sini jauh lebih lama daripada saya, dan saya tahu bagi sebagian dari kalian mungkin menakutkan bahwa saya menjadi salah satu pemilik, tapi saya mudah dihubungi.

“Kalian bisa langsung mengirim tweet kepada saya, dan saya akan melihatnya. Kalian bisa meluapkan kekecewaan kalian kepada saya, atau merayakan bersama saya; saya mudah didekati.

“Pemilik mana yang kalian kenal yang bisa melihat semua penggemar seperti ini? Itu saya, bro."