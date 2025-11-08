'Saya Sangat Senang' - Leny Yoro Tegaskan 'Tidak Menyesal' Pindah Ke Man Utd Meski Diminati Real Madrid

Meski menerima 'baptisan api' di Inggris, Yoro bersikeras bahwa ia membuat keputusan yang tepat dengan bergabung bersama United. Kepada The Guardian ia mengatakan: “Bahkan dengan musim lalu, saya tidak pernah merasa menyesal.

“Saya tahu Manchester United, saya tahu terkadang Anda bisa mengalami musim yang buruk, tetapi klub ini adalah klub top, jadi Anda tidak boleh ragu tentang ini. Saya tahu proyek klub ini sebelum saya datang.

“Tentu saja saya tidak bisa berharap tahun pertama finis di posisi ke-15. Ini adalah beberapa hal yang juga harus Anda hadapi. Tetapi Anda memiliki direktur klub, pelatih, semua pemain, mereka ada di sini untuk mendorong Anda setiap hari. Anda percaya pada klub ini. Anda harus mengangkat kepala setiap hari dan mencoba melakukan yang terbaik.

“Hari ini pilihan saya adalah Manchester, jadi saya sangat senang dengan ini. Saya tahu beberapa orang membicarakan ini tahun lalu karena hasil-hasilnya. Saya bisa mengerti mereka, tapi jujur, ini pilihan saya, karier saya.”