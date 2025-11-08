Getty Images Sport
'Saya Sangat Senang' - Leny Yoro Tegaskan 'Tidak Menyesal' Pindah Ke Man Utd Meski Diminati Real Madrid
Yoro dan United Menjalani Musim 2024/25 yang Sulit
Setelah muncul dari akademi Lille yang terkenal — yang juga menghasilkan pemain seperti Eden Hazard, Benjamin Pavard, Lucas Digne, dan Lucas Chevalier — Yoro menjalani musim pertama yang sulit di United.
Pemain berusia 19 tahun itu berjuang dengan cedera di musim debutnya, yang menyaksikan tim asuhan Ruben Amorim finis di urutan ke-15 di Liga Primer - finis terendah mereka sejak 1990. United juga dikalahkan oleh Tottenham di final Liga Europa pada Mei, dengan Brennan Johnson mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, membuat klub Old Trafford itu gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa untuk musim 2025/26.
Segalanya bisa jadi sangat berbeda bagi Yoro, seandainya ia memutuskan untuk bergabung dengan raksasa LaLiga, Real Madrid. Saat itu dilatih oleh Carlo Ancelotti, Los Blancos sangat ingin memperkuat pilihan pertahanan mereka dengan mengontrak talenta muda tersebut, yang — pada saat itu — hanya memiliki satu tahun tersisa di kontraknya dengan Lille.
Tegaskan Gabung United adalah Keputusan Tepat
Meski menerima 'baptisan api' di Inggris, Yoro bersikeras bahwa ia membuat keputusan yang tepat dengan bergabung bersama United. Kepada The Guardian ia mengatakan: “Bahkan dengan musim lalu, saya tidak pernah merasa menyesal.
“Saya tahu Manchester United, saya tahu terkadang Anda bisa mengalami musim yang buruk, tetapi klub ini adalah klub top, jadi Anda tidak boleh ragu tentang ini. Saya tahu proyek klub ini sebelum saya datang.
“Tentu saja saya tidak bisa berharap tahun pertama finis di posisi ke-15. Ini adalah beberapa hal yang juga harus Anda hadapi. Tetapi Anda memiliki direktur klub, pelatih, semua pemain, mereka ada di sini untuk mendorong Anda setiap hari. Anda percaya pada klub ini. Anda harus mengangkat kepala setiap hari dan mencoba melakukan yang terbaik.
“Hari ini pilihan saya adalah Manchester, jadi saya sangat senang dengan ini. Saya tahu beberapa orang membicarakan ini tahun lalu karena hasil-hasilnya. Saya bisa mengerti mereka, tapi jujur, ini pilihan saya, karier saya.”
Situasi Mulai Membaik bagi United Asuhan Amorim
Setelah awal yang sulit di musim 2025/26 yang membuat United hanya memenangkan satu dari lima pertandingan pembuka mereka di semua kompetisi, segalanya kini mulai membaik bagi pasukan Amorim. Setan Merah saat ini tidak terkalahkan dalam empat pertandingan liga terakhir mereka, setelah mengalahkan Sunderland, Liverpool, dan Brighton, selagi mendapatkan satu poin saat tandang ke Nottingham Forest.
Begitu tajamnya peningkatan performa United sehingga Amorim dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Bulan Oktober, dengan pelatih asal Portugal itu mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan penghargaan tersebut.
"Saya sangat senang," kata Amorim. "Tidak hanya untuk staf saya, tetapi juga untuk para pemain saya."
"Saya pikir mereka pantas mendapatkan pujian penuh untuk penghargaan ini karena, pada akhirnya, manajer yang memenangkan penghargaan semacam ini bukanlah tim terbaik, tetapi tim yang tampil mungkin lebih baik selama bulan ini."
"Jadi saya hanya berharap untuk memenangkan yang berikutnya karena itu adalah tanda kami memenangkan pertandingan sepakbola."
Yoro dan United Menuju Markas Penakluk Liga Europa, Spurs
United dan Yoro berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi lima pertandingan saat berhadapan dengan sang penakluk Liga Europa, Tottenham, di liga pada Sabtu sore. Selagi United menuju ke London utara dengan semangat tinggi, Spurs akan berharap untuk mencatatkan performa liga yang jauh lebih baik setelah kekalahan derby yang menyedihkan akhir pekan lalu melawan Chelsea.
Tim asuhan Thomas Frank dicemooh keluar lapangan menyusul kekalahan 1-0 melawan Chelsea asuhan Enzo Maresca, meski mereka memberi para pendukung tuan rumah banyak hal untuk dibanggakan dalam kemenangan 4-0 hari Selasa atas Kopenhagen di Liga Champions.
Bek Micky van de Ven mencetak salah satu gol terbaik musim ini, sementara Johnson, Wilson Odobert, dan Joao Palhinha juga mencatatkan nama di papan skor untuk Tottenham, dalam kemenangan yang baru merupakan kemenangan kedua mereka dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.
