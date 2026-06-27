Yildiz, program pemulihan musim panas yang telah disepakati bersama Juventus

Musim panas Kenan Yildiz akan didedikasikan terutama untuk pemulihan fisik dan latihan yang disesuaikan secara pribadi. Setelah musim yang sangat melelahkan, pemain berbakat Juventus ini akan dapat menikmati beberapa minggu istirahat, yang sangat penting untuk memulihkan tenaga setelah banyaknya jadwal padat yang dijalani baik di level klub maupun tim nasional. Di sisi lain, seperti dilaporkan TuttoJuve.com,ia akan menjalani program atletik khusus yang dirancang oleh staf medis dan pelatih kebugaran Juventus untuk mengatasi secara tuntas masalah fisik pada lututnya yang telah memengaruhi performanya dalam beberapa bulan terakhir, sehingga ia dapat memulai kembali tanpa gangguan.
Tujuan klub sangat jelas: memastikan pemain bernomor punggung 10 ini berada dalam kondisi ideal untuk menghadapi musim baru dengan performa terbaik, baik dari segi fisik maupun mental. Setelah menjalani satu tahun yang nyaris tanpa jeda, pengelolaan beban kerja akan menjadi kunci untuk menjaga kondisi pemain yang, di usianya yang baru 20 tahun, kini dianggap sebagai salah satu pilar masa kini dan masa depan Juventus.