Yildiz, program pemulihan musim panas yang telah disepakati bersama Juventus

Musim yang baru saja berakhir itu, memang, merupakan musim di mana Yildiz benar-benar membuktikan kemampuannya. Setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub musim panas 2025, pemain kelahiran 2005 ini menghadapi jadwal yang sangat padat pada musim 2025-26, dengan mencatatkan 47 penampilan bersama Juventus dan mencetak 11 gol—angka-angka yang membuktikan pertumbuhannya serta perannya yang penting dalam tim.





Selain itu, ia juga menjalani pertandingan bersama tim nasional Turki, di mana ia tampil dalam 10 pertandingan sepanjang musim, termasuk tiga laga di Piala Dunia. Bersama Turki, ia mencetak total tiga gol, tidak satupun di antaranya tercipta dalam ajang Piala Dunia tersebut.





Antara Juventus dan tim nasional, Yildiz telah mencapai total 57 pertandingan resmi dalam satu musim, sebuah angka yang lebih baik daripada yang lain menggambarkan jumlah menit bermain dan tanggung jawab yang telah ia emban. Banyak dari pertandingan tersebut, terutama pada paruh kedua musim, dipengaruhi oleh masalah lututnya. Karena alasan ini, Juventus ingin mengelola masa libur musim panasnya dengan sangat hati-hati, agar salah satu pemain yang menjadi andalan untuk mewujudkan ambisi musim depan ini dapat kembali dalam kondisi prima.



