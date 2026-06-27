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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Yildiz, program pemulihan musim panas yang telah disepakati bersama Juventus

Juventus
K. Yildiz

Pemain asal Turki itu telah tampil dalam 57 pertandingan pada musim 2025-26, yang sebagian besar dipengaruhi oleh cedera lutut

Musim panas Kenan Yildiz akan didedikasikan terutama untuk pemulihan fisik dan latihan yang disesuaikan secara pribadi. Setelah musim yang sangat melelahkan, pemain berbakat Juventus ini akan dapat menikmati beberapa minggu istirahat, yang sangat penting untuk memulihkan tenaga setelah banyaknya jadwal padat yang dijalani baik di level klub maupun tim nasional. Di sisi lain, seperti dilaporkan TuttoJuve.com,ia akan menjalani program atletik khusus yang dirancang oleh staf medis dan pelatih kebugaran Juventus untuk mengatasi secara tuntas masalah fisik pada lututnya yang telah memengaruhi performanya dalam beberapa bulan terakhir, sehingga ia dapat memulai kembali tanpa gangguan.


Tujuan klub sangat jelas: memastikan pemain bernomor punggung 10 ini berada dalam kondisi ideal untuk menghadapi musim baru dengan performa terbaik, baik dari segi fisik maupun mental. Setelah menjalani satu tahun yang nyaris tanpa jeda, pengelolaan beban kerja akan menjadi kunci untuk menjaga kondisi pemain yang, di usianya yang baru 20 tahun, kini dianggap sebagai salah satu pilar masa kini dan masa depan Juventus.



  • Musim yang baru saja berakhir itu, memang, merupakan musim di mana Yildiz benar-benar membuktikan kemampuannya. Setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub musim panas 2025, pemain kelahiran 2005 ini menghadapi jadwal yang sangat padat pada musim 2025-26, dengan mencatatkan 47 penampilan bersama Juventus dan mencetak 11 gol—angka-angka yang membuktikan pertumbuhannya serta perannya yang penting dalam tim.


    Selain itu, ia juga menjalani pertandingan bersama tim nasional Turki, di mana ia tampil dalam 10 pertandingan sepanjang musim, termasuk tiga laga di Piala Dunia. Bersama Turki, ia mencetak total tiga gol, tidak satupun di antaranya tercipta dalam ajang Piala Dunia tersebut.


    Antara Juventus dan tim nasional, Yildiz telah mencapai total 57 pertandingan resmi dalam satu musim, sebuah angka yang lebih baik daripada yang lain menggambarkan jumlah menit bermain dan tanggung jawab yang telah ia emban. Banyak dari pertandingan tersebut, terutama pada paruh kedua musim, dipengaruhi oleh masalah lututnya. Karena alasan ini, Juventus ingin mengelola masa libur musim panasnya dengan sangat hati-hati, agar salah satu pemain yang menjadi andalan untuk mewujudkan ambisi musim depan ini dapat kembali dalam kondisi prima.


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