Yang terbesar dalam sejarah... Diab: Liga Mesir berada di ambang perubahan besar

Sementara itu, dari segi pemasaran, Diab menegaskan bahwa Asosiasi akan mengumumkan mitra baru untuk nama liga pada bulan ini, dengan memperkirakan bahwa kemitraan ini akan menjadi "lompatan besar" dalam hal hak siar dan hak komersial, serta akan menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi bagi klub-klub, terutama klub-klub dengan basis penggemar besar, dengan sistem pembagian yang tidak merata namun mempertimbangkan peringkat dan karakteristik masing-masing klub, demikian yang ia sampaikan.

Dia mengungkapkan bahwa hadiah akan melampaui angka-angka sebelumnya (seperti 5 juta untuk juara liga dan 25 juta untuk Piala Asosiasi) dan menekankan: "Ini akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah sepak bola Mesir".

Dia mencatat bahwa "nilai pemasaran liga telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir berkat pengembangan siaran, pengelolaan, dan kembalinya penonton secara bertahap".

Diab menyatakan kepuasannya sebesar 60-70% atas apa yang telah dicapai sejauh ini, sambil menegaskan bahwa "mimpi terbesar adalah meningkatkan jumlah klub yang memiliki basis penggemar besar di liga dan memastikan stadion-stadion selalu terisi penuh oleh penonton."