Goal.com
Live
Al-Ahly-FC-vs-Pharco-FC-Egyptian-Premier-League-24-25AFP

Diterjemahkan oleh

Yang terbesar dalam sejarah... Diab: Liga Mesir berada di ambang perubahan besar

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Al Mokawloon Al Arab vs Ismaily SC
Al Mokawloon Al Arab
Ismaily SC
Zamalek SC vs Pyramids FC
Zamalek SC
Pyramids FC
Mesir

Kemitraan baru yang akan mengubah wajah kompetisi ini

Ahmed Diab, Ketua Asosiasi Klub Profesional Mesir, menegaskan bahwa Liga Mesir berjalan dengan teratur musim ini, setelah asosiasi berhasil menetapkan jadwal dan menghindari bentrokan dengan jadwal tim nasional serta turnamen klub Afrika.

Diab mengungkapkan bahwa putaran terakhir Grup A liga akan digelar pada 15 Mei, sedangkan Grup B pada 27 Mei, dengan tim nasional akan berkumpul pada 15 Mei dengan koordinasi penuh bersama klub-klub.

  • Kontroversi Partisipasi Afrika

    Diab mengakhiri perdebatan seputar partisipasi klub-klub dalam kompetisi Afrika, dengan menegaskan kepatuhan terhadap kriteria yang telah berlaku selama bertahun-tahun: juara pertama dan kedua lolos ke Liga Champions Afrika, sedangkan juara ketiga lolos ke Piala Konfederasi bersama juara Piala.

    Dia menegaskan: "Dan jika juara Piala berasal dari tiga besar, maka peringkat keempat akan lolos ke Piala Konfederasi," sambil menekankan bahwa jika ada perubahan mendadak dalam kriteria, hal itu akan diumumkan di awal musim.

    • Iklan

  • Tidak ada pilihan untuk membatalkan pendaratan

    Diab juga menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk membatalkan sistem degradasi musim ini, sambil mencatat bahwa kesepakatan dalam rapat umum menetapkan empat klub akan terdegradasi dan tiga klub akan promosi, dan sistem ini akan berlanjut selama tiga musim ke depan hingga jumlah klub mencapai 18, menurutnya. Ia membantah kemungkinan adanya pembahasan ulang mengenai hal ini, atau terulangnya apa yang terjadi pada musim lalu (setelah pembatalan degradasi demi Ismaily).

    Diab juga menyinggung proyek perusahaan di sektor sepak bola (penggabungan antara klub-klub berbasis suporter dan klub swasta), menjelaskan bahwa ini bukan penggabungan penuh melainkan kemitraan untuk mencapai keberlanjutan finansial dan kembalinya suporter, dengan kemungkinan bermitra dengan klub-klub di luar Liga Utama, dengan catatan bahwa keempat klub yang dijadwalkan terdegradasi tetap akan terdegradasi terlepas dari kemitraan tersebut, sambil menegaskan: "Mungkin saja ada kemitraan dengan klub-klub populer di luar Liga Utama."

  • Pendapatan tertinggi dalam sejarah sepak bola Mesir

    Sementara itu, dari segi pemasaran, Diab menegaskan bahwa Asosiasi akan mengumumkan mitra baru untuk nama liga pada bulan ini, dengan memperkirakan bahwa kemitraan ini akan menjadi "lompatan besar" dalam hal hak siar dan hak komersial, serta akan menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi bagi klub-klub, terutama klub-klub dengan basis penggemar besar, dengan sistem pembagian yang tidak merata namun mempertimbangkan peringkat dan karakteristik masing-masing klub, demikian yang ia sampaikan.

    Dia mengungkapkan bahwa hadiah akan melampaui angka-angka sebelumnya (seperti 5 juta untuk juara liga dan 25 juta untuk Piala Asosiasi) dan menekankan: "Ini akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah sepak bola Mesir".

    Dia mencatat bahwa "nilai pemasaran liga telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir berkat pengembangan siaran, pengelolaan, dan kembalinya penonton secara bertahap".

    Diab menyatakan kepuasannya sebesar 60-70% atas apa yang telah dicapai sejauh ini, sambil menegaskan bahwa "mimpi terbesar adalah meningkatkan jumlah klub yang memiliki basis penggemar besar di liga dan memastikan stadion-stadion selalu terisi penuh oleh penonton."