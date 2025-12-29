Perkembangan pesat Diomande sungguh luar biasa. Dia pernah hanya enam kali menjadi starter untuk Leganes, namun beberapa bulan kemudian menjadi salah satu pemain utama dalam tim RB Leipzig. Ingat, ini adalah pemain yang belum pernah bermain sepakbola profesional hingga Maret 2025.

Hanya butuh satu pertandingan bagi Diomande untuk menunjukkan kepada Jerman siapa dirinya, saat dia mencetak gol pada debutnya di Leipzig malam itu dan pembuka untuk tim dalam kemenangan 4-2 atas Sandhausen di babak pertama DFB-Pokal. Awalnya lebih sulit untuk mencetak gol di Bundesliga, dia menjalani tujuh penampilan pertamanya tanpa kontribusi, tetapi sejak memecahkan kebuntuan itu, Diomande makin berkembang.

Satu gol dan dua assist dalam kemenangan telak Leipzig 6-0 atas Augsburg di akhir Oktober membuka jalan bagi pemain muda ini. Kemudian dia melesakkan satu gol dan menyumbang asis lagi melawan Stuttgart di pekan berikutnya, menjadikan Diomande sebagai salah satu dari lima pemain termuda yang pernah mencetak gol dalam pertandingan Bundesliga berturut-turut. Dia juga mencetak gol melawan Hoffenheim beberapa hari kemudian.

Pencapaian paling menonjol yang diraih Diomande sejauh ini adalah ketika mencetak hat-trick saat Leipzig kembali mencatatkan kemenangan 6-0, kali ini melawan Eintracht Frankfurt. Itu menjadikan Diomande sebagai pemain termuda kedua dalam sejarah Bundesliga yang mencapai prestasi tersebut, ironisnya hanya berada di belakang mantan bintang Eintracht, Walter Bechtold, pada tahun 1965.

“Ini adalah sumber kebanggaan. Meski lebih kuat di kanan, saya mencetak gol dengan kaki kiri. Itu menunjukkan saya sedang berkembang, dan saya tidak boleh berhenti. Saya harus terus bekerja, meningkatkan kemampuan, dan mencetak lebih banyak gol lagi,” kata Diomande dengan rendah hati kepada laman Bundesliga tentang hat-trick-nya.

Sementara itu, di tingkat internasional, Diomande telah berubah dari pemain yang hampir tidak dikenal di negara asalnya, lalu menjadi pahlawan nasional dalam waktu singkat, mencetak gol dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka untuk memastikan tiket ke putaran final 2026 di Amerika Utara.

“Mendengarnya seperti itu sungguh luar biasa,” kata Diomande tentang prestasinya bersama tim nasional. “Tapi di sisi lain, jujur saja, itu bukan kebetulan. Itu semua hasil kerja keras tim. Saya sangat senang dan bangga. Bermain untuk tim nasional adalah impian terbesar saya. Sekarang saya adalah salah satu pemain di negara saya yang berhasil mewujudkannya. Seperti panutan saya, Yaya Toure. Rasanya sangat menyenangkan.”