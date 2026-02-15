Yan Diomande menanggapi klaim bahwa Liverpool adalah 'klub impiannya' dan menanggapi spekulasi transfer ke Bayern Munich

Diomande bermain penuh 90 menit dalam kekalahan RB Leipzig di DFB-Pokal melawan Bayern Munich pada akhir pekan lalu, namun kekalahan tim Jerman tersebut di tangan pemimpin Bundesliga tidak akan menghalangi minat klub-klub lain. Pemain berusia 19 tahun itu dikaitkan dengan transfer besar-besaran pada Januari setelah awal yang mengesankan bersama RB Leipzig, yang pada gilirannya meminta lebih dari £100 juta untuk pemain muda tersebut.

Salah satu tim yang dikaitkan dengan transfer Diomande adalah juara Premier League bertahan Liverpool, yang sedang mencari winger kiri baru. The Reds menjual Luis Diaz ke Bayern Munich musim panas lalu dan gagal menggantikan pemain Kolombia tersebut, sementara raksasa Merseyside khawatir kehilangan Mohamed Salah pada musim panas.

Anthony Gordon dari Newcastle juga dikabarkan menjadi target Liverpool, dengan tim asuhan Arne Slot diperkirakan akan memprioritaskan perekrutan winger di akhir musim. Liverpool dilaporkan menjadi tim favorit Diomande, namun bintang Pantai Gading itu menanggapi klaim tersebut, menegaskan bahwa Liverpool adalah 'klub favorit ayah saya'.