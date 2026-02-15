AFP
Yan Diomande menanggapi klaim bahwa Liverpool adalah 'klub impiannya' dan menanggapi spekulasi transfer ke Bayern Munich
Diomande menggebrak Bundesliga
Diomande bermain penuh 90 menit dalam kekalahan RB Leipzig di DFB-Pokal melawan Bayern Munich pada akhir pekan lalu, namun kekalahan tim Jerman tersebut di tangan pemimpin Bundesliga tidak akan menghalangi minat klub-klub lain. Pemain berusia 19 tahun itu dikaitkan dengan transfer besar-besaran pada Januari setelah awal yang mengesankan bersama RB Leipzig, yang pada gilirannya meminta lebih dari £100 juta untuk pemain muda tersebut.
Salah satu tim yang dikaitkan dengan transfer Diomande adalah juara Premier League bertahan Liverpool, yang sedang mencari winger kiri baru. The Reds menjual Luis Diaz ke Bayern Munich musim panas lalu dan gagal menggantikan pemain Kolombia tersebut, sementara raksasa Merseyside khawatir kehilangan Mohamed Salah pada musim panas.
Anthony Gordon dari Newcastle juga dikabarkan menjadi target Liverpool, dengan tim asuhan Arne Slot diperkirakan akan memprioritaskan perekrutan winger di akhir musim. Liverpool dilaporkan menjadi tim favorit Diomande, namun bintang Pantai Gading itu menanggapi klaim tersebut, menegaskan bahwa Liverpool adalah 'klub favorit ayah saya'.
Liverpool bukanlah klub impian Diomande.
Berbicara kepada BILD, Diomande mengatakan: "Orang-orang menganggapnya sebagai klub impian saya. Tapi yang terpenting, itu adalah klub favorit ayah saya.
"Selalu menjadi impian besarnya untuk melihat saya bermain di sana suatu hari nanti karena dia menyukai atmosfer di Anfield. Dia selalu memuji Steven Gerrard. Saya terlalu muda untuk melihatnya bermain. Kami bahkan tidak punya TV di rumah untuk waktu yang lama. Saya sangat menghormati Liverpool, tapi klub impian saya saat ini adalah Leipzig."
Diomande juga ditanya tentang kemungkinan pindah ke Bayern Munich di masa depan, dan meskipun dia mengakui senang dikaitkan dengan tim sekelas mereka, pemain sayap itu menegaskan belum menerima tawaran apa pun untuk pindah ke FC Hollywood.
"Senang mendengar hal seperti itu," tambah pemain tersebut. "Tapi saya belum berbicara dengan siapa pun dari Bayern. Ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Saya bahagia di Leipzig dan ingin tetap fokus sepenuhnya."
Diomande 'fokus dan tenang' dalam menghadapi masa depannya.
Diomande telah mencetak tujuh gol dan memberikan empat assist tambahan di Bundesliga musim ini, serta menyelesaikan 68 dribel, lebih banyak daripada pemain lain di kasta tertinggi Jerman, dan performa tersebut menarik minat klub-klub Premier League Manchester City, Manchester United, dan Tottenham bulan lalu.
Namun, meskipun menyadari minat dari klub-klub papan atas, Diomande mengakui bahwa dia tidak berusaha memikirkan terlalu jauh ke depan.
"Saya berusaha tetap fokus, mendengarkan staf pelatih, dan bermain sesuai gaya saya sendiri. Orang-orang bisa melihat semuanya berjalan baik, jadi saya tidak akan berhenti," kata Diomande kepada GOAL awal tahun ini.
"Teman-teman saya mencoba mengirimkannya kepada saya, tapi saya berusaha tetap fokus dan tenang. Bagi saya, ini akan memakan waktu dua atau tiga tahun. Saya bekerja keras, dan saya senang, karena semuanya terjadi begitu cepat, dan saya berharap bisa terus bermain hingga musim berakhir."
Liverpool mempersiapkan skuad mereka untuk masa depan.
Minat Liverpool terhadap Diomande tidak seharusnya mengejutkan, mengingat The Reds berusaha untuk mempersiapkan skuad mereka untuk masa depan. The Reds telah mengonfirmasi bahwa Jeremy Jacquet akan bergabung dengan Anfield pada musim panas ini, sementara raksasa Merseyside tersebut berusaha untuk merekrut pengganti jangka panjang untuk Virgil van Dijk di posisi bek tengah.
Van Dijk, bersama dengan Salah, menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun pada musim panas lalu, namun ia akan berusia 35 tahun pada musim panas ini. Ditambah dengan spekulasi seputar masa depan Ibrahima Konate, Liverpool bertindak cepat untuk mengamankan bek tengah baru.
Pemain Prancis tersebut, yang baru-baru ini mengalami cedera bahu serius saat bermain untuk Rennes di Ligue 1, dikabarkan akan pindah ke Chelsea bulan lalu, namun The Blues gagal mendapatkan kesempatan untuk merekrut pemain berusia 20 tahun itu.
