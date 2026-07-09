Yamal memperingatkan: Ketika hari itu tiba, semua orang harus berdiam diri

Di mana posisi Anda dalam proses ini setelah pulih? Tahap penentu akan segera tiba; Anda hanya tinggal tiga pertandingan lagi untuk mencapai tujuan Anda (gelar Piala Dunia).

Ya. Pada akhirnya, orang-orang akan mengingat momen-momen ini, mulai dari babak 16 besar hingga perempat final. Saat itulah saya berada di puncak semangat. Saya telah menjalani seluruh proses ini dengan tenang agar bisa mencapai tahap ini dalam kondisi yang baik. Saya merasa luar biasa, dan tidak sabar untuk menunjukkan seperti apa kami sebagai tim Spanyol dan apa yang bisa saya lakukan.

Pelatih selalu mengatakan bahwa kamu harus mengendalikan kecemasanmu. Apa yang dimaksud dengan itu?

Sama seperti yang dialami pelatih, hal ini juga terjadi pada Anda. Setelah pertandingan melawan Arab Saudi, orang-orang mengira saya marah karena tidak mencetak lebih banyak gol. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya bahwa saya tidak pernah meninggalkan lapangan dalam keadaan marah hanya karena tidak mencetak gol. Tujuan saya bukan sekadar mencetak gol, karena setiap pemain bisa mencetak gol. Saya menginginkan lebih dari itu. Saya ingin meningkatkan performa saya, dan menjadi lebih tajam. Ini bukan soal mencetak gol. Mungkin orang-orang mengira saya sering mengambil banyak peluang karena ingin mencetak gol, tapi bukan itu. Begitulah cara saya bermain. Saya selalu seperti ini. Siapa pun yang menonton semua pertandingan saya bersama Barcelona tahu bahwa saya menghadapi hal itu. Saya rasa inilah jenis kecemasan yang dimaksud oleh pelatih.

De la Fuente sangat memuji Anda setelah pertandingan melawan Portugal, menyoroti bagaimana Anda menuntut Nuno Mendes untuk melakukan tugas bertahan.

Itu sangat penting, terutama dalam pertandingan melawan Portugal. Mereka memiliki pemain kunci di lini serang dan pertahanan, bahkan salah satu pemain terpenting di tim mereka. Saya berusaha membantu tim sebisa mungkin, baik dalam serangan maupun pertahanan.

Bagaimana kemenangan atas Portugal memengaruhi tim?

Tentu saja. Hal ini memberi kami kepercayaan diri yang besar. Bagi saya, Portugal termasuk di antara tiga tim terbaik di Piala Dunia, dan kemampuan untuk mengeliminasi mereka memberi kami kepercayaan diri yang besar menjelang pertandingan melawan Belgia. Namun, kami tahu bahwa setiap pertandingan berbeda satu sama lain, dan persaingan di Piala Dunia sangat seimbang.