Yamal memperingatkan: Ketika hari itu tiba, semua orang harus berdiam diri

Saya akan kembali ke momen Lamine. Apakah kita akan menyaksikannya sekarang?
Ya, saya rasa begitu. Semakin mendekati pertandingan-pertandingan penting, baik itu semifinal maupun final, performa saya semakin membaik. Saya tidak pernah menjadi pemain terbaik di fase grup, dan hal itu tidak membuat saya khawatir. Saya tahu saya masih punya kesempatan untuk membuktikannya, dan saya berharap pertandingan melawan Belgia akan menjadi pertandingan yang luar biasa bagi seluruh tim.
Jika Anda mengalahkan Belgia, Anda mungkin akan menghadapi Prancis atau Maroko. Dua lawan yang luar biasa menanti Anda.
Ya. Kami memiliki kenangan indah saat melawan Prancis, dan akan menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk bermain melawan Maroko. Hal yang baik adalah kedua tim tersebut hebat dan memiliki level permainan yang tinggi. Siapa pun lawan yang akan kami hadapi, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menang dan lolos ke final.
Pemain Belgia yang paling menentukan adalah kipernya. Anda tahu bagaimana rasanya mencetak gol ke gawang Courtois.
Ya. Bagi saya, dia adalah salah satu kiper terbaik di dunia. Hal ini akan membuat segalanya lebih sulit bagi saya, tetapi seperti biasa, saya akan masuk ke lapangan dengan niat untuk menang dan tidak akan memikirkan pemain tertentu.
Kamu setara dengan Messi, Neymar, dan Cristiano di Piala Dunia kali ini. Apa pendapatmu tentang penampilan Messi di Piala Dunia?
Luar biasa. Semua orang mengenal Messi, tapi tak ada yang menyangka dia akan bermain setinggi ini. Saya sangat senang untuknya. Saya juga senang untuk Neymar dan Cristiano. Mereka telah menginspirasi masa kecil setiap pemain yang bermain saat ini. Apa pun yang baik terjadi pada mereka, itu juga baik bagi saya. Dan jika saya mencapai final, saya ingin memenangkannya.
Banyak yang membicarakan tentang Julian Álvarez. Apa pendapat Anda tentang kepindahannya ke Barcelona?
Semua orang tahu dia pemain kelas atas, tipe yang diidamkan semua orang. Saya sudah pernah bilang sebelumnya: kami menyambutnya, dan jika dia bergabung dengan kami, kami semua akan senang. Saya rasa dia sangat cocok dengan gaya permainan Barcelona. Saya tidak tahu detail situasinya, tapi saya berharap demikian.