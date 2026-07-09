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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Yamal memperingatkan: Ketika hari itu tiba, semua orang harus berdiam diri

Spain vs Belgium
Spain
Belgium
World Cup
L. Yamal
J. Alvarez
Barcelona
Spanyol
Belgia
AS
Argentina

Apakah Anda lebih suka menghadapi Prancis atau Maroko di semifinal?.. Bintang Barcelona menjawab

Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol U-21, mengakui bahwa ia tidak terlalu menikmati wawancara, namun ia tampak tersenyum, ramah, dan penuh empati, serta menerima bahwa hal itu merupakan bagian dari pekerjaannya.

Setelah mengalahkan Portugal di menit-menit akhir, Yamal bersiap memimpin Spanyol menghadapi Belgia besok, Jumat, di perempat final Piala Dunia 2026, dengan pemenangnya akan berhadapan di semifinal melawan pemenang dari pertandingan Prancis melawan Maroko.

Yamal tiba di Amerika Serikat dalam kondisi belum sepenuhnya siap secara fisik akibat cedera yang dialaminya bersama Barcelona pada akhir musim lalu, namun kondisinya terus membaik seiring berjalannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia.

Yamal melakukan wawancara dengan surat kabar "Mundo Deportivo" menjelang pertandingan melawan Belgia, di mana ia menegaskan bahwa ia bersemangat dan tak sabar untuk bertanding, sambil menyoroti bahwa keseruan sesungguhnya belum dimulai.

Berikut adalah cuplikan wawancara tersebut..

  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Menikmati Tanggung Jawab

    Saat berbincang dengan rekan-rekanmu, hal yang paling menarik perhatian mereka adalah kedewasaanmu... Bagaimana kamu mengembangkan aspek ini hingga bisa mencapai tahap ini padahal usiamu baru 18 tahun?

    Saya rasa semua yang telah saya alami, baik dalam sepak bola maupun dalam hidup saya, berkontribusi pada kedewasaan dan perkembangan saya. Selain itu, rekan-rekan setim saya, yang mendukung saya setiap hari, serta percakapan dengan orang-orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman... semua itu telah membantu saya.

    Terkadang dikatakan secara terbuka bahwa peran Spanyol di Piala Dunia sangat bergantung pada Lamine Yamal. Bahkan Rodri baru-baru ini mengatakan: “Mari kita berharap Lamine menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik dalam pertandingan-pertandingan krusial.” Peran ini tidak hanya terbatas di lapangan, tetapi juga melampaui batas lapangan.

    Ya. Pada akhirnya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang lebih saya nikmati. Sangat menyenangkan bahwa orang-orang percaya dan mempercayai saya. Saya melihatnya sebagai hal yang positif, bukan tekanan, dan itu membuat saya sangat senang.

    Namun, hal ini juga memiliki sisi negatif yang baru-baru ini kami bicarakan dengan Javi: sepertinya ada orang-orang yang menunggu-nunggu kesalahan apa pun.

    Saya rasa ada dua sudut pandang: mereka yang percaya dan yakin pada kemampuanmu, dan mereka yang berharap kamu gagal agar bisa mengkritikmu. Yang penting adalah tetap tenang dan terus melangkah di jalanmu, jalan menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, tidak masalah apa yang dikatakan orang lain.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Semua orang harus diam

    Apakah kritik-kritik itu menjadi motivasi bagimu?

    Ya, saya menganggapnya sebagai hal yang positif. Ada hari-hari di mana saya berpikir: "Ya Tuhan, saya tidak mengerti mengapa mereka mengatakan hal itu kepada saya." Namun, pada hari-hari ketika saya merasa baik-baik saja, semua orang harus diam.

    Apakah ada satu orang yang secara khusus menyakitimu?

    Tidak, itu tidak benar. Pada akhirnya, ketika kamu menang, semuanya menjadi tidak terlalu menyakitkan.

    Kamu selalu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang menuntut diri sendiri untuk mencapai standar tertinggi. Apakah kamu memenuhi ekspektasi yang kamu miliki untuk turnamen ini?

    Saya rasa saya bisa tampil lebih baik. Saya menuntut banyak hal dari diri saya sendiri. Saya tidak puas dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah berkata: “Baiklah, ini sudah cukup.” Saya belum mencapai tujuan saya bahkan ketika masih di Barcelona, dan saya juga tidak akan mencapainya sekarang.

    Apa yang menurutmu kurang? Mungkin menampilkan pertandingan yang luar biasa di Piala Dunia

    Saya hanya perlu terus bermain. Saya absen dari lapangan selama hampir dua bulan, dan ini tidak sama dengan jika saya baru saja bermain tujuh pertandingan berturut-turut. Saya harus terus menyentuh bola, terus bermain, dan terus mendapatkan menit bermain yang cukup, dan pasti pertandingan itu akan datang.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kekalahan Portugal Meningkatkan Keyakinan

    Di mana posisi Anda dalam proses ini setelah pulih? Tahap penentu akan segera tiba; Anda hanya tinggal tiga pertandingan lagi untuk mencapai tujuan Anda (gelar Piala Dunia).

    Ya. Pada akhirnya, orang-orang akan mengingat momen-momen ini, mulai dari babak 16 besar hingga perempat final. Saat itulah saya berada di puncak semangat. Saya telah menjalani seluruh proses ini dengan tenang agar bisa mencapai tahap ini dalam kondisi yang baik. Saya merasa luar biasa, dan tidak sabar untuk menunjukkan seperti apa kami sebagai tim Spanyol dan apa yang bisa saya lakukan.

    Pelatih selalu mengatakan bahwa kamu harus mengendalikan kecemasanmu. Apa yang dimaksud dengan itu?

    Sama seperti yang dialami pelatih, hal ini juga terjadi pada Anda. Setelah pertandingan melawan Arab Saudi, orang-orang mengira saya marah karena tidak mencetak lebih banyak gol. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya bahwa saya tidak pernah meninggalkan lapangan dalam keadaan marah hanya karena tidak mencetak gol. Tujuan saya bukan sekadar mencetak gol, karena setiap pemain bisa mencetak gol. Saya menginginkan lebih dari itu. Saya ingin meningkatkan performa saya, dan menjadi lebih tajam. Ini bukan soal mencetak gol. Mungkin orang-orang mengira saya sering mengambil banyak peluang karena ingin mencetak gol, tapi bukan itu. Begitulah cara saya bermain. Saya selalu seperti ini. Siapa pun yang menonton semua pertandingan saya bersama Barcelona tahu bahwa saya menghadapi hal itu. Saya rasa inilah jenis kecemasan yang dimaksud oleh pelatih.

    De la Fuente sangat memuji Anda setelah pertandingan melawan Portugal, menyoroti bagaimana Anda menuntut Nuno Mendes untuk melakukan tugas bertahan.

    Itu sangat penting, terutama dalam pertandingan melawan Portugal. Mereka memiliki pemain kunci di lini serang dan pertahanan, bahkan salah satu pemain terpenting di tim mereka. Saya berusaha membantu tim sebisa mungkin, baik dalam serangan maupun pertahanan.

    Bagaimana kemenangan atas Portugal memengaruhi tim?

    Tentu saja. Hal ini memberi kami kepercayaan diri yang besar. Bagi saya, Portugal termasuk di antara tiga tim terbaik di Piala Dunia, dan kemampuan untuk mengeliminasi mereka memberi kami kepercayaan diri yang besar menjelang pertandingan melawan Belgia. Namun, kami tahu bahwa setiap pertandingan berbeda satu sama lain, dan persaingan di Piala Dunia sangat seimbang.

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    Keriuhan seputar Álvarez dan Barcelona

    Saya akan kembali ke momen Lamine. Apakah kita akan menyaksikannya sekarang?

    Ya, saya rasa begitu. Semakin mendekati pertandingan-pertandingan penting, baik itu semifinal maupun final, performa saya semakin membaik. Saya tidak pernah menjadi pemain terbaik di fase grup, dan hal itu tidak membuat saya khawatir. Saya tahu saya masih punya kesempatan untuk membuktikannya, dan saya berharap pertandingan melawan Belgia akan menjadi pertandingan yang luar biasa bagi seluruh tim.

    Jika Anda mengalahkan Belgia, Anda mungkin akan menghadapi Prancis atau Maroko. Dua lawan yang luar biasa menanti Anda.

    Ya. Kami memiliki kenangan indah saat melawan Prancis, dan akan menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk bermain melawan Maroko. Hal yang baik adalah kedua tim tersebut hebat dan memiliki level permainan yang tinggi. Siapa pun lawan yang akan kami hadapi, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menang dan lolos ke final.

    Pemain Belgia yang paling menentukan adalah kipernya. Anda tahu bagaimana rasanya mencetak gol ke gawang Courtois.

    Ya. Bagi saya, dia adalah salah satu kiper terbaik di dunia. Hal ini akan membuat segalanya lebih sulit bagi saya, tetapi seperti biasa, saya akan masuk ke lapangan dengan niat untuk menang dan tidak akan memikirkan pemain tertentu.

    Kamu setara dengan Messi, Neymar, dan Cristiano di Piala Dunia kali ini. Apa pendapatmu tentang penampilan Messi di Piala Dunia?

    Luar biasa. Semua orang mengenal Messi, tapi tak ada yang menyangka dia akan bermain setinggi ini. Saya sangat senang untuknya. Saya juga senang untuk Neymar dan Cristiano. Mereka telah menginspirasi masa kecil setiap pemain yang bermain saat ini. Apa pun yang baik terjadi pada mereka, itu juga baik bagi saya. Dan jika saya mencapai final, saya ingin memenangkannya.

    Banyak yang membicarakan tentang Julian Álvarez. Apa pendapat Anda tentang kepindahannya ke Barcelona?

    Semua orang tahu dia pemain kelas atas, tipe yang diidamkan semua orang. Saya sudah pernah bilang sebelumnya: kami menyambutnya, dan jika dia bergabung dengan kami, kami semua akan senang. Saya rasa dia sangat cocok dengan gaya permainan Barcelona. Saya tidak tahu detail situasinya, tapi saya berharap demikian.

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