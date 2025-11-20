AFP
"Yah, Arsenal Akan Seperti Biasa" - Legenda Manchester United Prediksi Meriam London Gagal Juara Liga Primer Lagi
Arsenal muncul sebagai favorit juara di awal musim
Arsenal menyia-nyiakan peluang emas untuk memperlebar jarak di puncak klasemen setelah kebobolan gol penyeimbang Brian Brobbey di menit-menit akhir di Stadium of Light pada pertandingan terakhir. Manchester City kemudian dengan mudah mengalahkan juara bertahan Liverpool di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional berkat gol-gol dari Erling Haaland, Nico Gonzalez dan Jeremy Doku yang memastikan kemenangan 3-0 atas tim asuhan Arne Slot.
Meski begitu, Arsenal difavoritkan untuk melaju jauh untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, setelah menjadi runner-up di tiga musim terakhir. Setelah berinvestasi besar-besaran pada skuad selama musim panas dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi dan Eberechi Eze, Mikel Arteta kini berada di bawah tekanan untuk mempersembahkan trofi besar pertama sejak kemenangan mereka di Piala FA 2020.
Lini belakang Arsenal yang kuat telah menjadi fondasi bagi upaya mereka meraih gelar juara, Meriam London hanya kebobolan lima gol dalam 11 pertandingan pembuka. Namun, mantan striker Manchester United Yorke tidak yakin tim London utara itu memiliki kemampuan untuk meraih trofi.
"Arsenal akan seperti biasanya..."
Berbicara kepada Snabbare melalui Metro, Yorke, yang memenangkan gelar Liga Primer tiga kali bersama United, mengatakan: "Saya rasa Arsenal akan melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Saya punya firasat bahwa entah bagaimana mereka tidak akan berhasil."
"Itu juga tergantung pada kompetisi yang mereka ikuti. Saya yakin Mikel Arteta akan memprioritaskan segalanya. Dia berusaha memenangkan semuanya, tetapi Anda harus memenangkan liga domestik Anda."
Dan dengan juara bertahan Liverpool yang sedang berjuang, Yorke yakin City akan kembali mengalahkan Arsenal dalam perebutan gelar musim ini, menambahkan: "Situasinya bisa sangat kacau. Saya pikir Man City punya strategi itu."
Kemenangan gelar Liverpool musim lalu mengakhiri dominasi domestik City. The Cityzens telah memenangkan empat gelar Liga Primer secara beruntun sebelum kesuksesan The Reds pada musim pertama Slot di Anfield.
Guardiola bahas peluang juara Arsenal
Manajer City Pep Guardiola sebelumnya telah membicarakan peluang gelar Arsenal, dengan mengatakan sebelum hasil imbang 2-2 Meriam London dengan Sunderland: "Jika mereka terus seperti ini - mereka bermain bagus, mereka tidak kebobolan, bahkan tidak ada peluang bersih, dan mereka menang terus - ya Tuhan, hampir mustahil [untuk mengejar Arsenal], tetapi Anda selalu berharap akan lebih baik dan mereka bisa kehilangan poin. Yang bisa kami lakukan hanyalah memenangkan pertandingan kami dan berada di posisi yang hampir sama."
"Mereka harus datang ke sini, dan ada banyak hal yang akan kami alami musim ini. Sungguh luar biasa apa yang telah mereka lakukan selama dua atau tiga musim. Sepertinya setiap saat persaingan semakin ketat. Tapi kita berada di awal November, dan di awal November tidak ada yang memenangkan gelar. Anda bisa kehilangannya, belum ada yang memenangkan gelar."
Jadwal pertandingan padat Arsenal
Arsenal akan menghadapi serangkaian pertandingan berat setelah jeda internasional karena mereka ingin kembali ke jalur kemenangan akhir pekan ini. The Gunners akan menjamu rival sekota Tottenham dan kemudian melawan raksasa Jerman Bayern Munich di Liga Champions.
Pasukan Arteta kemudian melakukan perjalanan singkat melintasi ibu kota untuk menghadapi Chelsea sebelum akhir bulan dalam pekan yang bisa menjadi penentu bagi Arsenal dalam upaya mereka mengamankan trofi domestik dan kontinental.
