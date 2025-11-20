"Yah, Arsenal Akan Seperti Biasa" - Legenda Manchester United Prediksi Meriam London Gagal Juara Liga Primer Lagi

Arsenal menyia-nyiakan peluang emas untuk memperlebar jarak di puncak klasemen setelah kebobolan gol penyeimbang Brian Brobbey di menit-menit akhir di Stadium of Light pada pertandingan terakhir. Manchester City kemudian dengan mudah mengalahkan juara bertahan Liverpool di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional berkat gol-gol dari Erling Haaland, Nico Gonzalez dan Jeremy Doku yang memastikan kemenangan 3-0 atas tim asuhan Arne Slot.

Meski begitu, Arsenal difavoritkan untuk melaju jauh untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, setelah menjadi runner-up di tiga musim terakhir. Setelah berinvestasi besar-besaran pada skuad selama musim panas dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi dan Eberechi Eze, Mikel Arteta kini berada di bawah tekanan untuk mempersembahkan trofi besar pertama sejak kemenangan mereka di Piala FA 2020.

Lini belakang Arsenal yang kuat telah menjadi fondasi bagi upaya mereka meraih gelar juara, Meriam London hanya kebobolan lima gol dalam 11 pertandingan pembuka. Namun, mantan striker Manchester United Yorke tidak yakin tim London utara itu memiliki kemampuan untuk meraih trofi.