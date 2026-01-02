Getty Images Sport
"Ya Bagus..." - Pep Guardiola Beri 'Komentar Sarkas' Ke Pemain Manchester City Usai Ditahan Imbang Sunderland
City semakin tertinggal dari Arsenal
"Bagus" adalah respons pertama Guardiola ketika ditanya oleh Sky Sports tentang penilaiannya terhadap hasil imbang tanpa gol tersebut. City, yang meraih kemenangan 2-1 di pertandingan melawan Nottingham Forest berkat gol telat Rayan Cherki, kesulitan menciptakan peluang di babak pertama di Stadium of Light selain gol Bernardo Silva yang dianulir di awal babak.
Mereka tampil lebih baik setelah jeda dan Savinho melewatkan dua peluang secara beruntun sebelum keluar lapangan karena cedera. Phil Foden melepaskan tembakan yang berhasil dihalau dari garis gawang saat City meningkatkan tekanan, sementara Tijjani Reijnders menyia-nyiakan peluang di dalam kotak penalti di waktu tambahan.
Meskipun Guardiola menyesalkan ketidakmampuan timnya untuk memanfaatkan banyak peluang, ia tetap positif tentang penampilan mereka.
Tanggapan Guardiola
Guardiola mengatakan kepada Sky Sports: "Bagus. Raih satu poin. Babak kedua sangat bagus. Kami tidak bisa mencetak gol di kotak enam yard. Berapa kali kami berada di kotak enam yard melawan kiper atau kiper lawan dan tidak bisa mencetak gol? Tentu saja, ancaman yang mereka miliki, mereka sangat bagus. Sangat senang dengan penampilan, terutama di babak kedua."
"Kami menciptakan banyak peluang melawan tim itu di stadion ini, terutama di babak kedua. Babak pertama rumit karena kami kesulitan menghadapi tekanan mereka, tetapi Rodri memberi kami umpan kedua untuk menembus pertahanan mereka, dan kami bisa berlari. Babak kedua jauh lebih baik. Mereka sangat kuat dalam duel fisik. Mereka sangat kuat, jadi itu bukan kejutan. Kami meraih satu poin. Masih ada jalan panjang [hingga akhir musim]. Hasilnya selalu seperti apa adanya."
Bernardo tidak senang dengan hasil tersebut
Bernardo Silva lebih murung daripada manajernya, mengakui timnya kecewa karena tidak menang. Dia berkata: "Dua babak yang berbeda. Di babak pertama kami tidak bermain sebaik yang seharusnya. Kami tidak mengontrol serangan balik sebaik yang seharusnya."
"Kami menyerang terlalu cepat - kami tidak menggerakkan mereka untuk menemukan ruang. Di babak kedua kami memiliki lebih banyak peluang dan hari ini adalah salah satu hari di mana kami tidak bisa menyelesaikannya. Kami tidak senang karena kami menginginkan hasil yang lebih baik dari ini."
Apa selanjutnya?
City memiliki kurang dari 72 jam untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya melawan Chelsea, Senin (5/1) dini hari WIB. Pertandingan tersebut seharusnya menjadi reuni lain antara Guardiola dan mantan asisten pelatihnya, Enzo Maresca, tetapi pelatih asal Italia itu dipecat oleh The Blues baru-baru ini. Menurut laporan, Chelsea kurang terkesan ketika Maresca memberi tahu mereka bahwa ia telah mengadakan pembicaraan dengan City tentang penggantian Guardiola jika pelatih asal Catalan itu mengundurkan diri setelah sepuluh tahun di Manchester pada akhir musim ini.
City kemungkinan akan tanpa Gonzalez, yang ditarik keluar pada babak pertama setelah membutuhkan perawatan di awal babak. Savinho juga harus ditarik keluar di awal babak kedua dan Guardiola mengakui dalam konferensi persnya bahwa cedera pemain Brasil itu "tidak terlihat baik".
Sang manajer mengakui bahwa para pemain kecewa dengan hasilnya tetapi ia mendesak mereka untuk tetap positif dan kembali ke jalur kemenangan melawan Chelsea. Ia menambahkan: "Kami tidak melakukan apa yang kami bicarakan di babak pertama tetapi secara umum itu adalah pertandingan yang sangat bagus. Babak kedua lebih baik, para pemain melakukan segalanya. Mereka sedikit terpuruk tetapi kita harus tetap bersemangat karena dalam tiga hari kita akan menghadapi pertandingan sulit melawan Chelsea."
"Kami menciptakan cukup banyak peluang, kami bermain bagus di babak kedua. Komitmen, keinginan, babak pertama berbeda. Kami menciptakan cukup banyak peluang - dua peluang dari Savinho di babak kedua, Jeremy [Doku], Josko [Gvardiol], Phil [Foden] dan Erling [Haaland]. Kami memiliki banyak peluang tetapi sayangnya kami tidak mampu menyelesaikannya."
