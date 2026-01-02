"Ya Bagus..." - Pep Guardiola Beri 'Komentar Sarkas' Ke Pemain Manchester City Usai Ditahan Imbang Sunderland

City memiliki kurang dari 72 jam untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya melawan Chelsea, Senin (5/1) dini hari WIB. Pertandingan tersebut seharusnya menjadi reuni lain antara Guardiola dan mantan asisten pelatihnya, Enzo Maresca, tetapi pelatih asal Italia itu dipecat oleh The Blues baru-baru ini. Menurut laporan, Chelsea kurang terkesan ketika Maresca memberi tahu mereka bahwa ia telah mengadakan pembicaraan dengan City tentang penggantian Guardiola jika pelatih asal Catalan itu mengundurkan diri setelah sepuluh tahun di Manchester pada akhir musim ini.

City kemungkinan akan tanpa Gonzalez, yang ditarik keluar pada babak pertama setelah membutuhkan perawatan di awal babak. Savinho juga harus ditarik keluar di awal babak kedua dan Guardiola mengakui dalam konferensi persnya bahwa cedera pemain Brasil itu "tidak terlihat baik".

Sang manajer mengakui bahwa para pemain kecewa dengan hasilnya tetapi ia mendesak mereka untuk tetap positif dan kembali ke jalur kemenangan melawan Chelsea. Ia menambahkan: "Kami tidak melakukan apa yang kami bicarakan di babak pertama tetapi secara umum itu adalah pertandingan yang sangat bagus. Babak kedua lebih baik, para pemain melakukan segalanya. Mereka sedikit terpuruk tetapi kita harus tetap bersemangat karena dalam tiga hari kita akan menghadapi pertandingan sulit melawan Chelsea."

"Kami menciptakan cukup banyak peluang, kami bermain bagus di babak kedua. Komitmen, keinginan, babak pertama berbeda. Kami menciptakan cukup banyak peluang - dua peluang dari Savinho di babak kedua, Jeremy [Doku], Josko [Gvardiol], Phil [Foden] dan Erling [Haaland]. Kami memiliki banyak peluang tetapi sayangnya kami tidak mampu menyelesaikannya."